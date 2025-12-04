Naši Portali
NAPAD U SPLITU

Policajac ima ubode po cijelom tijelu, liječnici rade sve kako bi mu spasili život: Mladić prvo prijetio ukućanima?

Žaklina Jurić/Hina
04.12.2025.
u 15:03

Kolima Hitne medicinske pomoći prebačen je u splitsku bolnicu gdje su mu utvrđene višestruke teške i po život opasne tjelesne ozljede te je zadržan na Jedinici intenzivnog liječenja

Policajac splitske Prve policijske postaje (59) koji je u srijedu navečer izboden nožem još uvijek je životno ugrožen, u induciranoj je komi, a liječnici rade sve kako bi mu spasili život. Predstojnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje KBC-a  Split Toni Kljaković Gašpić medijima je popodne pred bolnicom kazao da se radi o pacijentu koji je dovezen s više ubodnih rana po cijelom tijelu i uglavnom prsnom košu te trbuhu. 

Zbrinut je kirurški i trenutačno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja u dosta teškom stanju i u induciranoj komi. "Možemo reći da je životno ugrožen i u dosta ozbiljnoj situaciji. Pacijent je u operacijskoj sali bio više puta. Ima više ozlijeđenih organa. Sve je to zbrinuto, a liječnici i medicinsko osoblje prate njegovo zdravstveno stanje", kazao je kratko Kljaković Gašpić.

Policajac je napadnut u srijedu oko 22,45 sati u Splitu, na području Bilica. Tamo ga je, kako se neslužbeno doznaje, najvjerojatnije kada se s posla vraćao kući napao 18-godišnji mladić sa psihičkim smetnjama i nekoliko ga puta izbo po cijelom tijelu. Kolima hitne medicinske pomoći je prebačen u splitsku bolnicu gdje su mu utvrđene višestruke teške i po život opasne tjelesne ozljede te je zadržan na Jedinici intenzivnog liječenja. Nakon ozljeđivanja policajca njegovi kolege uhitili su 18-godišnjaka koji je primljen na Odjel psihijatrije splitske bolnice. Na mjestu događaja očevid je napravila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva.

Neslužbeno se doznaje da je mladi napadač prethodno prijetio svojim ukućanima, a na cesti ga je primijetio 59-godišnji policajac koji ga je pokušao zaustaviti. U tom trenutku je 18-godišnjak izvadio nož i desetak puta policajca izbo po prsištu i trbuhu.

Izbodeni policajac u životnoj je opasnosti, cure detalji o napadaču; Plenković: 'Osuđujemo napad'
Split izboden policajac

