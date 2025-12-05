Naši Portali
UPOZORAVAJU IZ PU ISTARSKE

Predstavljaju se kao policija i šalju prevarantske mailove: Ne odgovarajte na ovakvu poruku

Ilustracija za hakiranje kompjuterskih podataka
Foto: JENS BUTTNER/DPA
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
Policija upozorava kako se radi o pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati

Prevaranti se često koriste raznim trikovima kako bi prevarili građane preko internetskih alata. Iz policije redovito upozoravaju na razne pokušaje lažnih predstavljanja, a najnoviji primjeri pokazuju kako se nepoznati počinitelj lažno predstavlja i kao osoba iz ravnateljstva MUP-a.  Ovih dana je na veći broj adresa elektroničke pošte različitih primatelja na području Istarske županije dostavljena LAŽNA OBAVIJEST POLICIJE u kojoj se nepoznate osobe lažno predstavljaju.

Naime, u toj poruci odnosno lažnom dopisu navodi se kako je primatelj osumnjičen za više različitih kaznenih djela cyberpornografije i dječje pornografije. Potpisnik lažnog dopisa je navodni ravnatelj Odjela kriminalističke policije koji od primatelja traži da odgovori na poruku ili će u protivnom biti uhićen i predan pravosudnim tijelima.

"Upozoravamo građane kako je riječ o još jednoj tzv. „phishing“ kampanji s krajnjim ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati", javljaju iz PU istarske.

Ovako izgleda taj lažni dokument:

Phishing: lažna policija
Foto: PU Istarska

Ključne riječi
policija online prevara phishing

