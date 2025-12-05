Predstavljaju se kao policija i šalju prevarantske mailove: Ne odgovarajte na ovakvu poruku

Prevaranti se često koriste raznim trikovima kako bi prevarili građane preko internetskih alata. Iz policije redovito upozoravaju na razne pokušaje lažnih predstavljanja, a najnoviji primjeri pokazuju kako se nepoznati počinitelj lažno predstavlja i kao osoba iz ravnateljstva MUP-a. Ovih dana je na veći broj adresa elektroničke pošte različitih primatelja na području Istarske županije dostavljena LAŽNA OBAVIJEST POLICIJE u kojoj se nepoznate osobe lažno predstavljaju.

Naime, u toj poruci odnosno lažnom dopisu navodi se kako je primatelj osumnjičen za više različitih kaznenih djela cyberpornografije i dječje pornografije. Potpisnik lažnog dopisa je navodni ravnatelj Odjela kriminalističke policije koji od primatelja traži da odgovori na poruku ili će u protivnom biti uhićen i predan pravosudnim tijelima.

"Upozoravamo građane kako je riječ o još jednoj tzv. „phishing“ kampanji s krajnjim ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati", javljaju iz PU istarske.

Ovako izgleda taj lažni dokument: