Za vikend nam se vraćaju sunce i visoke temperature, ali ne zadugo: Evo kada stiže nova promjena vremena

Žuti meteoalarm bit će upaljen na području istočne i središnje Hrvatske, kao i u unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu ovog četvrtka, uslijed vrlo nestabilnog proteklog tjedna koji je vladao u Hrvatskoj. Naime, i na kopnu i na Jadranu očekuje se grmljavinsko nevrijeme, dok bi nešto stabilnije vrijeme trebalo stići za vikend.

''U unutrašnjosti promjenljivo oblačno, na Jadranu sunčanije, ali još nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najčešće na istoku, a lokalno mogu biti i izraženiji. Na sjevernom Jadranu najmanja vjerojatnost za pljusak. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 17 do 22 °C, a najviša dnevna od 24 do 29 °C'', najavio je Državni hidrometeorološki zavod za četvrtak.

Foto: DHMZ

Meteorolog Krunoslav Mikec za HRT je za vikend najavio pretežno sunčano vrijeme, s time da bi trebale porasti i temperature. Unatoč tome, nova promjena vremena trebala bi stići već idućeg tjedna tako da će temperature ubrzo ponovno pasti.

- Nerijetko je danas bilo kiše, pri čemu se u većini krajeva zadržalo vrlo toplo i sparno, u Dalmaciji ponegdje s temperaturom višom od 30. Promjenljiva naoblaka i sutra, još nerijetko s pljuskovima ili kratkotrajnom kišom. Visinski ciklonalni vrtlog premjestit će se od Italije i Jadrana nad naše krajeve i postupno će slabjeti. Zadržavat će se i dalje stoga po visini vlažan zrak. Idućih dana s jačanjem ogranka anticiklone pritjecat će nam sve topliji i vlagom siromašniji zrak pa će zadnja tri dana lipnja biti vruća i uglavnom sunčana - objasnio je.

POVEZANI ČLANCI:

- U petak manje oblaka, ujutro s mjestimičnom maglom, a samo rijetko moguć je pokoji popodnevni pljusak, uglavnom na istoku. U dane vikenda većinom sunčano i vruće, i na kopnu i na moru, gdje će u subotu puhati jugozapadnjak, a u nedjelju će okrenuti na jugo. Prekosutra pak još sjeverozapadni vjetar, pri čemu mjestimice na sjeveru i na krajnjem jugu može biti pokojeg pljuska - prognozirao je.

Lokalni su neverini mogući ponegdje u Dalmaciji gdje će biti i podosta sunca. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, prema otvorenom mjestimice i jak, uz malo i umjereno valovito more. Danju malo manje toplo nego danas - najviša temperatura između 26 i 29 stupnjeva, koliko se očekuje i na krajnjem jugu Lijepe Naše. Uz promjenljivu naoblaku i sunčana razdoblja, i tu može biti mjestimične kiše te neverina. Kao i drugdje na moru, puhat će sjeverozapadnjak, na otvorenom moru i jak - prognoza je Krunoslava Mikeca.

>> VIDEO Ovako izgleda aplikacija za robotaksije