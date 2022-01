Vozila po zaleđenoj rijeci pa joj auto propao, ono što je potom učinila začudilo je sve

Svijet je obišla fotografija djevojke koja je automobilom propala u ledenu rijeku, no dok je vozilo tonulo, ona je stala na njega i fotografirala se.

Dogodilo se to u nedjelju u kanadskom Manoticku, predgrađu Ottawe, kada je žena svojim žutim automobilom vozila po zaleđenoj rijeci Rideau.

Kada su vidjeli što se dogodilo, lokalni stanovnici su pojurili prema mjestu događaja te su kajakom prevezli ženu na sigurno.

The situation:

1) Drive your car on a frozen river

2) Break through the ice

3) Slowly sink into the cold, deadly water

4) Take a selfie (duh! like, of COURSE!)



Yep, that happened in Ottawa, Canada. 🤔 pic.twitter.com/AgJINup6Q0