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NISU IMALI MILOSTI

Internet ismijava Facebook nakon pada: Ove objave postale hit

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 17:54

Korisnici su se uglavnom šalili na račun toga kako svi nakon nekoliko sekundi bez Facebooka odlaze na druge platforme provjeriti jesu li problemi samo kod njih ili je mreža pala globalno.

Današnji pad Facebooka izazvao je probleme korisnicima diljem svijeta, ali i val šala na društvenim mrežama. Dok mnogi nisu mogli pristupiti svojim računima, učitati sadržaj ili koristiti Messenger, internet su preplavili memovi i duhoviti videozapisi na račun još jednog velikog pada Meta servisa.

Korisnici su se uglavnom šalili na račun toga kako svi nakon nekoliko sekundi bez Facebooka odlaze na druge platforme provjeriti jesu li problemi samo kod njih ili je mreža pala globalno. Brojni memovi prikazuju i 'selidbu' korisnika na X čim Facebook prestane raditi. Podsjetimo, problemi su tijekom dana zahvatili Facebook, Messenger, a dio korisnika prijavio je poteškoće i s Instagramom. Prema posljednjim informacijama, usluge se postupno vraćaju, no Downdetector i dalje bilježi velik broj prijava korisnika.

Ključne riječi
memovi internet Facebook

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