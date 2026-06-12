Internet ismijava Facebook nakon pada: Ove objave postale hit

Današnji pad Facebooka izazvao je probleme korisnicima diljem svijeta, ali i val šala na društvenim mrežama. Dok mnogi nisu mogli pristupiti svojim računima, učitati sadržaj ili koristiti Messenger, internet su preplavili memovi i duhoviti videozapisi na račun još jednog velikog pada Meta servisa.

Korisnici su se uglavnom šalili na račun toga kako svi nakon nekoliko sekundi bez Facebooka odlaze na druge platforme provjeriti jesu li problemi samo kod njih ili je mreža pala globalno. Brojni memovi prikazuju i 'selidbu' korisnika na X čim Facebook prestane raditi. Podsjetimo, problemi su tijekom dana zahvatili Facebook, Messenger, a dio korisnika prijavio je poteškoće i s Instagramom. Prema posljednjim informacijama, usluge se postupno vraćaju, no Downdetector i dalje bilježi velik broj prijava korisnika.

Facebook is down #فيسبوك باظ يا رجالة pic.twitter.com/rOGuZ41q5u — أشرف العالمي (@Ashrafelalamy7) June 12, 2026

So apparently Facebook is down globally as error messages are popping up as we attempt to log in! Now, we’re running to “X” / Twitter like: pic.twitter.com/hRFz5ffeGD — Michael Lyle, Jr. 🎧🎙 (@LyleMultimedia) June 12, 2026

‼️Instagram, Meta & Threads is DOWN ‼️



Me enjoying all the X memes while Instagram and Facebook are down. pic.twitter.com/p8CnA5fe1D — SaaS Junction ✦ Daily AI News & Prompts (@SaasJunctionHQ) June 12, 2026

no facebook cayéndose cuando tengo que buscar a alguien por un chisme pic.twitter.com/hbVf6Bd7gB — ju (@romajuker) June 12, 2026