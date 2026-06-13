Upozorenje prije ljeta: Širi se opasna 'bakterija koja jede meso", stručnjaci savjetuju dvije stvari

Zdravstveni stručnjaci u Sjedinjenim Američkim Državama izdali su upozorenje zbog porasta infekcija Vibrio vulnificus bakterijom, poznatom kao 'bakterija koja jede meso', koja može biti i smrtonosna. Prema najnovijim podacima, već su zabilježeni slučajevi ranije nego inače ove sezone. U Floridi je potvrđeno pet slučajeva, a jedan slučaj je prijavljen i u Connecticutu na istočnoj obali. Zdravstvene vlasti na zapadnoj obali također prate situaciju. Bakterija Vibrio vulnificus prirodno živi u toplim obalnim vodama. Infekcija se najčešće događa na dva načina, preko otvorenih rana koje dođu u dodir s morskom vodom, te konzumacijom sirovih ili nedovoljno kuhanih školjki, posebice kamenica.

Simptomi se obično pojavljuju unutar 24 sata i uključuju visoku temperaturu, zimicu, grčeve u želucu, te u težim slučajevima brzo širenje bolnih plikova i oštećenja tkiva. Ako bakterija uđe u krvotok, infekcija može postati vrlo agresivna i zahtijevati hitno liječenje antibioticima. U najtežim slučajevima može dovesti do sepse i smrti. Stručnjaci upozoravaju da je porast infekcija povezan s ranijim zagrijavanjem morske vode zbog klimatskih promjena, što stvara idealne uvjete za razmnožavanje ove bakterije.

Liječnici preporučuju izbjegavanje konzumaciju sirovih školjki, posebno ako pripadate rizičnim skupinama (osobe s oslabljenim imunitetom, jetrenim bolestima ili dijabetesom). Potrebno je pokriti sve otvorene rane prije ulaska u more, te da ljudi temeljito operu ruke nakon doticaja sa sirovim morskim plodovima

Iako su infekcije relativno rijetke, smrtnost može biti vrlo visoka ako se bolest ne prepozna na vrijeme. Zdravstvene vlasti pozivaju građane na oprez, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada su temperature vode najviše, piše Independent.