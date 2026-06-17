Kanađanin otkrio da se seli u malo mjesto u Dalmaciji i Hrvatima postavio četiri pitanja: Stigli su mu iskreni odgovori

Dolazak stranih radnika i doseljenika u Hrvatsku posljednjih je godina sve češća tema, a jedan Kanađanin koji se zbog posla uskoro seli u malo mjesto u Dalmatinskoj zagori odlučio je potražiti savjete iz prve ruke. Na Redditu je objavio kako se iz tanzanijskog Dar es Salaama seli u selo udaljeno oko 90 kilometara od Splita te zamolio Hrvate da mu iskreno odgovore na nekoliko pitanja o životu u Hrvatskoj. Kako je naveo, mjesečno će zarađivati oko 1300 eura, smještaj mu osigurava poslodavac, a najviše ga zanimaju zdravstveni sustav, poznavanje engleskog jezika, troškovi života i način na koji se može što brže uklopiti u lokalnu zajednicu. "Učim hrvatski već četiri mjeseca kako bih se pripremio za ovaj posao. Želim poštovati zemlju u kojoj živim i što prije postati dio zajednice", napisao je Kanađanin.

Njegova objava ubrzo je privukla velik broj komentara, a mnogi su mu pokušali približiti svakodnevicu života u Hrvatskoj. Govoreći o zdravstvenom sustavu, jedan korisnik objasnio je kako će kao rezident Hrvatske imati pravo na zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da ispuni potrebne administrativne korake. "Država pokriva osnovnu zdravstvenu zaštitu, ali treba biti spreman na duže liste čekanja za određene preglede i zahvate. Ako ti zatreba pregled kod endokrinologa u državnom sustavu, moguće je da ćeš čekati mjesecima, pa čak i godinu dana. Zato se mnogi odlučuju na privatne ordinacije", napisao je jedan korisnik.

Sličnog je mišljenja bio i drugi korisnik koji je dodao kako su osnovne zdravstvene usluge pokrivene obveznim osiguranjem preko HZZO-a, ali da su čekanja ponekad najveći problem sustava. Velik broj komentara odnosio se i na poznavanje engleskog jezika među Hrvatima. Korisnici su uglavnom složni da se Kanađanin neće susretati s većim poteškoćama. "Engleski je u Hrvatskoj vrlo raširen. Većina ljudi govori barem osnovno, dok mlađe generacije i oni koji rade s ljudima uglavnom govore tečno. Ipak, u manjim dalmatinskim mjestima i među starijim stanovništvom znanje engleskog može biti slabije", poručio mu je jedan korisnik.

Drugi je dodao kako je Hrvatska među europskim državama s vrlo visokim stupnjem poznavanja engleskog jezika te da će se bez problema sporazumijevati u većini situacija. Kada je riječ o troškovima života, odgovori su bili nešto oprezniji. Nekoliko korisnika upozorilo ga je da je područje oko Splita među skupljima u Hrvatskoj, posebno tijekom turističke sezone. "Supermarketi imaju gotovo iste cijene diljem zemlje, ali izbjegavaj tržnice tijekom vrhunca sezone jer bi te mogle neugodno iznenaditi. S druge strane, ako upoznaš lokalne proizvođače, možeš kupovati domaća jaja, maslinovo ulje ili druge proizvode po vrlo povoljnim cijenama", napisao je jedan korisnik.

Drugi korisnik smatra da će s plaćom od 1300 eura biti izazovno živjeti, ali ističe da činjenica da ne mora plaćati smještaj značajno mijenja situaciju. "Jaja u trgovini stoje između dva i tri eura, pola kilograma pilećih prsa između četiri i sedam eura, a cijene ovise o trgovini i kvaliteti proizvoda. Manje trgovine često su skuplje od velikih trgovačkih lanaca", naveo je.

Jedan od korisnika savjetovao mu je i kupnju automobila. "Ako voziš, nabavi automobil. Ljudi iz manjih mjesta uglavnom odlaze u veće gradove u kupovinu i po ostale usluge. Ako si živio u ruralnim dijelovima Malavija, život u ruralnoj Hrvatskoj bit će ti puno lakši", napisao je.

Najviše pozitivnih reakcija izazvalo je pitanje kako se što brže uklopiti među lokalno stanovništvo. Odgovori su bili gotovo jednoglasni. "Budi pristojan, pozdravi ljude s 'dobar dan' i reci 'hvala'. Pohvali prirodu, mjesto ili nešto što ti se sviđa. To uvijek ostavlja dobar dojam", poručio mu je jedan korisnik. Drugi je dodao kako nema potrebe za posebnim trikovima. "Samo budi pristojan i normalan. Nauči hrvatski jezik i ponašaj se kao dobar susjed. Ljudi će to prepoznati i prihvatiti te."

Neki su ga upozorili da su manja mjesta ponekad zatvorenija prema novim ljudima, no smatraju da će se to brzo promijeniti ako pokaže poštovanje prema zajednici. "Vjerojatno će te mnogi pitati zašto si došao živjeti baš ovdje, a ne u Kanadu. Nemoj se iznenaditi. Hrvati su znatiželjni", našalio se jedan korisnik. Za kraj, jedan od najpopularnijih komentara sažeo je ono što ga, prema mišljenju Hrvata, očekuje u Dalmaciji: "Bit ćeš dobrodošao, bit ćeš siguran, bit će ti vruće i komarci će te pojesti živog."

*Uz korištenje AI-a