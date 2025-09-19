Ovo mjesto u Hrvatskoj proglašeno je najljepšim selom na svijetu. Jeste li ga posjetili?

Svjetska turistička organizacija, specijalizirana agencija UN-a, 2023. godine uvrstila je grad Slunj s turističkim naseljem Rastoke na popis 54 najbolja turistička sela u svijetu. 
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
U visokoj konkurenciji, među gotovo 260 prijava iz više od 60 zemalja, Grad Slunj je izabran za jedno od najboljih turističkih sela.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Slunj je mali grad smješten u planinskoj Hrvatskoj, poznat po svojoj prirodnoj ljepoti i bogatoj povijesti.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Smješten na rijeci Slunjčici, Slunj je postao poznat zbog Rastoka, slikovitog naselja na rijeci, koje je pravi dragulj prirode. Rastoke se nalaze na mjestu gdje Slunjčica ulazi u Koranu, a njihovo jedinstveno okruženje čine brojni slapovi, mlinovi i drvene kuće, stvarajući poseban dojam kao "mala Venecija".
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Ovo naselje je poznato po svom etnološkom značaju, jer su tu još uvijek sačuvane tradicionalne kuće i mlinovi, koji posjetiteljima omogućuju da osjete duh prošlih vremena.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Rastoke su idealno odredište za ljubitelje prirode i povijesti, a posjetitelji mogu uživati u miru i tišini koju pruža ovaj zeleni raj.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Osim po ljepoti, Slunj i Rastoke poznati su i po velikoj kulturnoj baštini te brojnim manifestacijama koje se održavaju kroz godinu, poput koncerata i izložbi.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Za ljubitelje avanture, okolna područja nude razne aktivnosti kao što su biciklizam, planinarenje i rafting na rijekama.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Slunj je također blizu nacionalnog parka Plitvička jezera, čime dodatno povećava svoju atraktivnost za turiste. S mirnom atmosferom, bogatom poviješću i prirodnim ljepotama, Slunj i Rastoke pružaju nezaboravno iskustvo svakom posjetitelju.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
