Ovo mjesto u Hrvatskoj proglašeno je najljepšim selom na svijetu. Jeste li ga posjetili?

Smješten na rijeci Slunjčici, Slunj je postao poznat zbog Rastoka, slikovitog naselja na rijeci, koje je pravi dragulj prirode. Rastoke se nalaze na mjestu gdje Slunjčica ulazi u Koranu, a njihovo jedinstveno okruženje čine brojni slapovi, mlinovi i drvene kuće, stvarajući poseban dojam kao "mala Venecija".
Slunj je također blizu nacionalnog parka Plitvička jezera, čime dodatno povećava svoju atraktivnost za turiste. S mirnom atmosferom, bogatom poviješću i prirodnim ljepotama, Slunj i Rastoke pružaju nezaboravno iskustvo svakom posjetitelju.