Majka provjerila lokaciju svoje kćeri na maturalcu i ostala u šoku: 'Nisam mogla vjerovati gdje se Ana nalazi'

Svaka majka strepi kada svoje dijete prvi put pošalje samo na ljetovanje, no ono što je doživjela Helen Pim (55) teško se može opisati drugačije nego kao najgora noćna mora. Njezina 18-godišnja kći Ana-Lena otišla je na Kretu s prijateljicama kako bi proslavila maturu i odlične rezultate, a vratila se s traumom koja će joj obilježiti život.

Kako piše Blic, jednog jutra Helen je rutinski provjerila aplikaciju za praćenje na telefonu i shvatila da se njezina kći nalazi u bolnici u Grčkoj. U tom trenutku Ana je ležala u stanju šoka nakon brutalnog napada na jednoj osamljenoj plaži, gdje su je, prema njezinu svjedočenju, napala i silovala dvojica nepoznatih muškaraca.

Ono što je trebalo biti posljednja noć bezbrižnog odmora pretvorilo se u tragediju. Ana i njezine prijateljice bile su na plaži, a u jednom trenutku odvojila se od skupine. Kada se vratila po svoje stvari, napadnuta je s leđa i srušena na tlo. Isprva je mislila da se netko šali, no ubrzo je shvatila da je riječ o dvojici muškaraca koji su je prethodno promatrali iz mraka. Prema njezinu iskazu, jedan od njih radio je kao čuvar ležaljki u hotelu.

U panici i strahu, svjesna da se ne može obraniti, preklinjala je za život. Nakon napada uspjela je pobjeći na cestu gdje joj je pomogla prolaznica na električnom romobilu, koja je kasnije postala ključni svjedok. Policija je ubrzo uhitila osumnjičene, no za Anu je uslijedio dodatni traumatični period u bolnici, gdje je, kako navodi, doživjela nelagodne i neosjetljive postupke tijekom pregleda.

Kada je majci ispričala što se dogodilo, uslijedio je emotivni slom. Helen je, kako kaže, bila shrvana bolom, ali je odlučila učiniti sve kako bi pomogla svojoj kćeri. Radila je dodatne poslove, pa čak i iznajmljivala prostor u kući kako bi prikupila novac za odvjetnike u Grčkoj. Tijekom sudskog postupka, kako tvrde, suočile su se s dodatnim poniženjima i teškim ispitivanjima obrane, uključujući optužbe i insinuacije na račun žrtve. Unatoč tome, Ana je ostala dosljedna svom iskazu, a majčina podrška bila joj je ključna u cijelom procesu.

Uz pomoć donacija i humanitarnih organizacija, slučaj je na kraju rezultirao osuđujućim presudama, a počinitelji su dobili maksimalne zatvorske kazne. Danas Ana-Lena živi u Londonu, gdje studira i odgaja sina. Na završnom ročištu njezina izjava o majčinstvu duboko je dirnula sve prisutne u sudnici, kada je rekla da je zahvalna što je njezino dijete dječak, jer bi je pomisao na odrastanje kćeri u takvom svijetu slomila.