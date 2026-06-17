VIDEO Primio prvu dramu za ruku pa je nije puštao skoro 15 sekundi: 'Je li pomislio da je to Melania?'

Američki čelnik Donald Trump stigao je početkom tjedna na summit G7 u Francuskoj. Iako ga francuski čelnik Emmanuel Macron nije osobno dočekao po dolasku, oni su se susreli u odmaralištu Evian-les-Bainsu. Unatoč nizu važnih pitanja koja svjetski čelnici raspravljaju na summitu, najviše je pažnje javnosti privukao upravo susret američkog predsjednika s Macronom i njegovom suprugom. Nakon susreta te fotografiranja s predsjednikom i prvom damom Francuske, Trump je primio ruku Brigitte Macron te je nije puštao gotovo 15 sekundi.

Snimka tog susreta postala je viralna na društvenim mrežama, a mnogi su istakli kako je trenutak bio neprimjeren i neugodan. "Je li mu samo trebala pomoć pri hodanju ili je na trenutak pomislio da je to Melania? Nešto nije u redu s Trumpom", jedan je od takvih komentara. No, bilo je i onih koji su branili Trumpa te isticali kako je samo uljudan i srdačan.

Američki predsjednik Donald Trump na summitu G7 Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sastanak čelnika Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država održava se nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata. Američki predsjednik izjavio je u ponedjeljak da je sporazum s Iranom potpisan te da će tekst dogovora biti objavljen nakon formalnog potpisivanja u petak, navodi Reuters. Pritom, dodao je da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren. Trump je rekao da ne zna hoće li prisustvovati ceremoniji u petak, ali da će ondje biti američki potpredsjednik JD Vance. "Vrlo sam sretan što mogu reći da je potpisan. Sporazum je u potpunosti potpisan. A tjesnac je već djelomično otvoren", kazao je Trump.