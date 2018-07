VIDEO Vozač taksija šakom u glavu nekoliko puta udario Uberovog vozača

Vozač taksija fizički je danas nasrnuo na vozača Ubera M. L. na Buži u Dubrovniku, a snimku napada objavio je Dubrovački dnevnik.

Prvo je došlo do verbalnog sukoba, a potom je vozač taksija u glavu više puta udario Uberovog vozača.

Obojica vozača su iz Dubrovnika, a slučaj je odmah prijavljen policiji te će se više znati nakon očevida.

O incidentu su se oglasili iz Ubera.

"Uber osuđuje bilo kakav oblik nasilja i činimo sve kako bi podržali naše partnere-vozače. Ovakvo ponašanje je nedopustivo, posebno u razdoblju turističke sezone kada s događajima poput ovoga šaljemo neprimjerenu sliku o hrvatskom turizmu. Otvoreni smo za suradnju sa svim nadležnim institucijama kako bi izbjegli ovakve situacije", stoji u priopćenju.

Zbog novog Zakona o cestovnom prometu došlo je do liberalizacije tržišta pa je na dubrovačkim cestama sve više vozača Ubera. S obzirom na to da ih 'obični' ne odobravaju, dolazi i do ovakvih sukoba.