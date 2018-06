UBER: Promet u Dubrovniku nije kolabirao zbog liberalizacije autotaksi prometa

Iz tvrtke UBER odbacili su u subotu tvrdnje dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića da izvor prometnog kolapsa u Dubrovniku vidi u liberalizaciji autotaksi tržišta, pa je na gradskim ulicama "svako treće vozilo UBER-ovo", zbog čega su ga pozvali na dijalog oko rješenja koje bi omogućilo veću mobilnost Dubrovčanima i gostima.

Franković se u petak ispričao sugrađanima zbog prometnog kolapsa koji je nastao dan ranije na gradskim prometnicama, ističući kako izvor tog kolapsa vidi u ovom Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu koji je omogućio liberalizaciju autotaksi tržišta.

"Nažalost, novi zakon jučer je u svoj punini pokazao problem koji se dogodio i koji će se događati u našem gradu. U ovom trenutku na našim ulicama gotovo svako treće vozilo je vozilo UBER-a. Velik broj tih vozila dolazi s područja drugih gradova, a imamo najavu dolaska velikog broja taksi vozila s područja Grada Zagreba. Sve to uzrokovalo je jučer potpuni kolaps prometa, a ako se ovako nastavi slične situacije ponavljat će se i u budućnosti", rekao je Franković.

Iz UBER-a, pak, poručuju kako su iznenađeni gradonačelnikovom izjavom jer njegove tvrdnje, kažu, ne mogu biti bazirane na stvarnim podacima budući da se broj automobila kojima se koriste UBER-ovi partneri-vozači drastično smanjio od kada su Zakon o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnici stupili na snagu.

"Stoga cestovni promet u Dubrovniku nije kolabirao zbog liberalizacije autotaksi prometa niti Uberovih partnera-vozača, već drugih faktora", navode u priopćenju i pozivaju gradske vlasti da sa svojim stručnim službama provjere koji je stvarni razlog prometnog kolapsa.

Slažu se, dodaju, s gradonačelnikom da je vjerojatno najveći prometni problem Dubrovnika nedostatak parkirnih mjesta i garaža u središtu grada, ali i tvrde kako je jedno od rješenja upravo korištenje UBER-ovih usluga koje su alternativa korištenju vlastitog automobila i rasterećuju prenapregnute prometne kapacitete u Dubrovniku.

"Studije su pokazale da jedno vozilo UBER-ovih vozača zamjenjuje pet do sedam privatnih vozila da bi se prevezlo istu količinu ljudi. Ograničavanje prometa oko središta gradova ponovno će stvoriti slike turista koji satima čekaju na užeglom suncu jer ne mogu doći do taksija, umjesto da uživaju u blagodatima naše obale. To svakako nije iskustvo koje želimo priuštiti našim gostima, niti odaslati takvu sliku naše zemlje. Pozivamo gradonačelnika Frankovića na otvaranje dijaloga za koji smo uvjereni da može uroditi plodnom suradnjom i rješenjima kojima možemo ukloniti uzroke prometnog kolapsa, osiguravajući istovremeno što veću mobilnost građanima i gostima Dubrovnika", zaključuju u UBER-u.