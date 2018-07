Uber pao ispod 4000 vozača, ostalih sve više

Novi Zakon o cestovnom prijevozu koji među ostalim liberalizira tržište taksi-usluga u Hrvatskoj, na snazi je od sredine svibnja ove godine. Gradovi tako više ne mogu ograničavati broj taksi dozvola na svom području, a uvjet za dobivanje dozvole je posjedovanje licencije.

Za licenciju je pak potrebno među ostalim da je vozač star najmanje 21 godinu, ima dobar ugled i da je položio teorijski ispit iz poznavanja prometnih pravila. Kao način obračuna vožnje može se koristiti i taksimetar i internetska aplikacija.

Usklađivanje sa zakonom

Do stupanja novog zakona u Hrvatskoj je bilo oko 3000 taksista s dozvolama, a tu je uslugu nelegalno pružao i Uber koji je imao oko 4000 partnera-vozača. Prema novom zakonu, i Uberovi vozači tretiraju se kao taksisti pa su se morali prilagoditi novim pravilima. I Uberova vozila sad moraju imati oznaku taksi na krovu. A jedno od bitnih novosti je i da taksi vozilo ne smije biti starije od sedam godina, što je određeno posebnim pravilnikom.

Koliko točno je dosad Uberovih vozača uspjelo ishoditi licencije i dozvole, u toj tvrtki ne otkrivaju. No tvrde da se velika većina tvrtki partnera-vozača već uskladila s novim Zakonom te da im je mnogo vozača reklo da žele nastaviti voziti preko njihove platforme. Iz Ubera poručuju i da vjeruju da će vrlo brzo opet doći do brojke od 4000 vozača.

– Većina tvrtki partnera-vozača je još u postupku ishođenja državnih licencija, za što, prema pravilnicima, imaju šest mjeseci, a tek će nakon toga ishoditi gradske dozvole prema svojoj namjeri poslovanja – kažu u Uberu.

Taksi-tvrtke pak koje su prije imale problema s ograničenim brojem taksi-dozvola sad su dobile mogućnost širenja. Tako su Eko taxi i Cammeo napokon uspjeli ovih dana ući u Split. U Eko taxiju kažu da su prije stupanja novog zakona na snagu imali 150 taksi-dozvola na području Zagreba, Zaprešića i Vodica, a da sad imaju 200 dozvola, od kojih je 30 novih u Splitu te 20 u ostalim gradovima. U toj tvrtki očekuju da bi do kraja godine mogli imati do 300 dozvola i 600 zaposlenika, a dugoročni im je cilj doći do 1000 vozila i 1500 zaposlenih.

– Još je puno pitanja i nejasnoća što se tiče novog zakona i pravilnika, ali će se i to s vremenom polako razjasniti. Pripremili smo se za početni kaos, educirali sve svoje vozače o njihovim obvezama te očekujemo da će sve biti u redu bude li zakon temeljito provodio – kaže direktor Eko taxija Mislav Munivrana. U Cammeo grupi kažu da su već u prvih mjesec dana od liberalizacije taksi-tržišta povećali flotu za 100 automobila i zaposlili 150 vozača. Kažu da je zahvaljujući liberalizaciji, Cammeo danas u Splitu, Puli, Velikoj Gorici, Našicama, a uskoro će doći i u Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zadar…

Broj taksi-vozila i dalje raste

U Dubrovniku pak kažu da im je takva liberalizacija tržišta i priljev novih taksi-vozila znatno otežao odvijanje prometa. Navode da je Grad je otprije imao 250 taksi-dozvola, a prema podacima policije, nakon uvođenja novog zakona na dubrovačkim ulicama je dodatnih 1200 taksi-vozila i taj broj svaki dan raste. U Dubrovniku još nisu izdane dozvole prema novom zakonu jer je Gradsko vijeće odluku o dozvolama donijelo 16. lipnja, a čekalo se stupanje na snagu Pravilnika Ministarstva prometa.