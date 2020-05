Vjenčanica mora biti poput večernje haljine, lagana i plesna

Tek je lansirala novu kolekciju minimalističkih vjenčanica, a za pojedine modele postoji već lista čekanja. Haljine i modne kreacije s njezinim potpisom nose i poznate Hrvatice, kao što su Jelena Rozga, Žanamari Lalić, Neda Parmać ili Pamela Ramljak. No, kada izrađuje i predstavlja svoju kolekciju, uvijek ostaje vjerna domaćim, osječkim snagama – od krojačica, modela, frizera do fotografa. Riječ je o Marini Jerant, osječkoj dizajnerici koja je odavno prerasla granice ne samo Slavonije već i države, pa i regije.

Za žene koje žele biti primijećene

Njezina modna kuća Lukabu već je osam godina poznata u modnome svijetu. Iako joj je pandemija koronavirusa, kako kaže, prolongirala planove, nikako ih nije pokopala. Štoviše, Marina upravo promovira novu Lukabu priču. Uvijek je, kaže, kreirala za žene koje vole biti primijećene, no ovaj put poigrala se s nešto drugačijim teksturama, svi su modeli očišćeni, jasnih su krojeva i minimalističkog stila.

– Dugo sam radila “nude”, puderaste podloge s bijelim aplikacijama čipke, no sada svi žele pročišćene linije, bez puno čipke, barem ne one klasične. Novim tehnikama na tržištu nude se, naime, 3D cvjetići, ali koji su plosnati i ne povećavaju obujam. U modi je minimalizam, ali s modernim krojem. To znači da vjenčanica nema klasični “srce dekolte”, već je više kao večernja haljina, lagana, plesna, mekana, okretna. Nije cilj naručiti vjenčanicu u kojoj se mladenka neće moći kretati, već onu u kojoj će biti jako aktivna na svojoj svadbi – govori 38-godišnja Marina.

Što se boje tiče, stiže razdoblje snježnobijele vjenčanice, bez ikakvih podloga, a potrajat će, prognozira ona, najmanje pet godina. Takvu je kolekciju, pak, krojački najteže izvesti “jer se na bijelome sve vidi, ne može se zakamuflirati”.

Zaštitno lice nove Lukabu kolekcije je Petra Krpan, 20-godišnja Osječanka, inače kći nogometaša i nekadašnjeg “vatrenog” Petra Krpana. Marina ju je prvi put odjenula još prije tri godine.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 29.04.2020., Osijek - Dizajnerica Marina Jerant u svom studiju Lukabu napravila je novu kolekciju vjencanica i haljina. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

– Poanta je svake naše modne priče da je nose prekrasne djevojke iz Slavonije i Baranje. Ne idem za manekenkama iz Zagreba, to sam činila prije, ali sada želim dati priliku našim curama. Ima kod nas vrlo jakih i dobro plaćenih modela koji iza sebe imaju Vogue, Pariz Fashion Week, Milano ili New York, ali su samozatajne i njih nema u hrvatskim medijima – ističe marina. Kaže kako nije dizajnerica koja kreira za “mršavice”.

– Sve su vjenčanice rađene po meni, a ja sam broj 38. Mogu ih, znači, odjenuti i djevojke koje nose 40 ili 42, ali i sitnije – dodaje.

Ne crta, kreira na lutki

Lukabu ima svoj tim za šivanje, dvije djelatnice, i vanjskog kooperanta za muška odijela. Marina, pak, dizajnira, smišlja i modelira na lutki.

– Dovoljno smo jaki i kreativni da možemo kampanju, čak bih se usudila reći svjetskih razmjera, napraviti ovdje – ističe.

– Tržište mi je cijela Hrvatske jer, primjerice, na termine u Zagreb dolaze mi klijentice iz cijele Hrvatske. Dosta je djevojaka koje rade i žive u Zagrebu, ali su iz Mostara, Splita… tako da iz svakoga grada imamo mladenku. Radimo i međunarodnu dostavu – ponosna je ova dizajnerica koja je tajne zanata učila i u talijanskoj modnoj školi Callegari školujući se za modnog stilista i kreatora.

Zanimljivo je kako uvijek radi kolekciju od pet modela koju tijekom godine proširuje.

– Imamo puno mladenki koje žele određenu vjenčanicu, ali s malim preinakama, kao npr. dodati rukave haljini koja ih nema. Tako izradimo nove modele i u konačnici dobijemo kompleksnu modnu priču, što je odlično jer zajedno kreiramo – objašnjava.

Osmu je godinu prisutna kao dizajner, a u modni je svijet zakoračila kao 19-godišnjakinja, kao organizatorica Fashion Inkubatora.

Pet je godina sudjelovala na zagrebačkom Cro-à-Porteru.

– On je s vremenom iščeznuo, a nekako i nije doba revija, više se kolekcije predstavljaju u modnim kampanjama. Mi odradimo dvije godišnje, i to je dovoljno. Najbolja je reklama preporuka zadovoljnog klijenta – rezimira.

Odustala je od odijevanja poznatih jer je došlo do zasićenja, a ni dugo je, priznaje, nitko nije inspirirao. No, ipak, otkriva kako bi dvije popularne Hrvatice voljela odjenuti.

– Želja su mi Marijana Batinić i Doris Pinčić jer su uvijek nasmijane, ali decentno odjevene, bez pretjerivanja – zaključuje Marina.