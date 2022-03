"Vidio sam da Bočkaj ima krvi na košulji, to me dodatno zbunilo"

Te sam se večeri automobilom vraćao iz grada, slučajno sam prolazio i vidio sam Petra da 'baulja' po benzinskoj, nekontrolirano ide lijevo-desno. Vratio sam se da provjerim što se dogodilo i kako sam stao, on je došao do mene, počeo mi je nešto pričati, a ja ga pola toga što je izgovorio nisam razumio – izjavio je Josip Barišić u četvrtak na osječkom sudu, gdje je nastavljeno suđenje nogometašu Dinama Petru Bočkaju jer je svojim Mercedesom "uletio" u trgovinu benzinske postaje u Osijeku i potom pobjegao, ne osvrnuvši si ni na dvije ozlijeđene djelatnice. Zbilo se to u ožujku 2019., igrao je tada u dresu NK Osijeka, i bio "podgrijan" s 1,86 promila alkohola. S mjesta nesreće odvezao ga je upravo Barišić, također bivši igrač slavonskog prvoligaša.

Bočkaj se na sudu u četvrtak nije pojavio, zbog treninga.

- Jedino sam uspio razaznati da želi da mu pomognem i govori mi: "Pomozi mi, molim te, odvezi me odavde". Vidio sam i da ima krvi na košulji pa me to dodatno zbunilo. Mislio sam da je bila neka tuča. Bilo je još desetak ljudi koji su ga vrijeđali i nazivali pogrdnim imenima. Sjeo je u auto i pitao sam ga gdje da ga vozim, a on je rekao u stan koji je vrlo blizu benzinske. Kada smo stali, on mi je rekao "Postoji mogućnost da sam nekoga ozlijedio", priupitao sam koga, a on je odgovorio "Djelatnicu na pumpi". Rekao sam mu da se mora prijaviti policiji. Ušli smo u stan, popio je malo vode, rekao sam mu da trebamo otići na policiju, da ću ga ja odvesti i on se s time suglasio. Sišao sam pred zgradu, ali on nije odmah došao pa sam se vratio po njega i kada smo sišli, već su došla dvoja patrolna kola – ispričao je Josip Barišić.

Ustvrdio je kako nije vidio njegov automobil na benzinskoj postaji.

- Gledao sam samo u njega. Jesam izašao iz auta i vidio razbijenu benzinsku, ali u tom trenutku mi je samo Pero bio u fokusu – dodao je.

Od trenutka kada ga je odvezao s benzinske pa do dolaska policije, kazao je, prošlo je 10 do 15 minuta.

- Nije mi rekao što se konkretno dogodilo. Ponavljam, pola toga što mi je rekao nisam razumio. Samo sam razumio da traži da ga odvezem, da ga na neki način spasim. Prije tog događaja te večeri nisam bio s njim – ispričao je. Nije se mogao sjetiti kako je Bočkaj ušao u njegov automobil.

Obrana je uložila primjedbu na iskaz svjedoka u pogledu dužine razgovora s Bočkajem na benzinskoj crpki, odvođenja Bočkaja prema automobili te samog ulaska u vozilo, "jer je iskaz svjedoka suprotan snimkama nadzornih kamera".

Suđenje se nastavlja 5. svibnja, kada će biti pregledana snimka videonadzora s benzinske postaje. Suđenje tako ulazi u samu završnicu.

