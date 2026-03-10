Ranjenog hrvatskog vojnika četnici prilikom bijega u Oluji poveli sa sobom pa ga izveli iz kolone te mučki ubili s više hitaca

Policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci dovršili su kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom u dobi od 77 godina, zbog sumnje da je tijekom 1995. godine, u svojstvu zapovjednika srpskih paravojnih postrojbi na području općine Gračac počinio kazneno djelo iz članka 122. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske - ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Sumnjiči ga se da je postupajući protivno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, u svojstvu zapovjednika brigade srpskih paravojnih postrojbi tzv. RSK počinio kazneno djelo prema zarobljenom i ranjenom hrvatskom vojniku, tada 24-godišnjaku. Naime, nakon što su u kolovozu 1995. godine srpske paravojne snage, kojima je zapovijedao osumnjičeni, tijekom ratnih djelovanja zarobile ranjenog pripadnika hrvatske vojske, istog su u povlačenju poveli sa sobom da bi ga dolaskom do mjesta Brotnja izveli iz kolone te mučki ubili s više hitaca iz vatrenog oružja, nakon čega su tijelo ostavili u šumi.

Osumnjičeni, kao tadašnji zapovjednik brigade u činu pukovnika, imao je stvarnu vlast, kontrolu i autoritet nad svojim podređenim pripadnicima paravojnih postrojbi, koji su ga bespogovorno slušali te nije poduzeo nikakve nužne i razumne mjere da nakon zarobljavanja pripadnika HV-e spriječi njegovo usmrćenje, iako je bio dužan spriječiti počinjenje zločina ili kazniti počinitelje, nije poduzeo nikakve nužne i razumne mjere da se taj zločin kazni, time pristajući na posljedice. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog, koji trenutno nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, podnesena je kaznena prijava nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci - istakli su iz zadarske policije.