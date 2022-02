Suđenje Petru Bočkaju počelo ispočetka: Nisam kriv, iznimno mi je žao

Ne smatram se krivim za djelo koje mi se stavlja na teret i iznimno mi je žao što se to desilo – izjavio je novi nogometni adut Dinama Petar Bočkaj u srijedu na Općinskom sudu u Osijeku. Zbog proteka više od tri mjeseca od posljednje rasprave, Bočkaju je ispočetka počelo suđenje jer se pijan svojim Mercedesom zabio u prodajni prostor benzinske pumpe u Osijeku 1. ožujka 2019.. U Bočkajevoj je krvi tada kolalo 1,86 promila alkohola. Pobjegao je s mjesta događaja, a iza njega su ostale dvije ozlijeđene djelatnice, od kojih je jedna bila prikliještena policama naguranim uza zid. Tada je igrao u dresu NK Osijeka.

Živko Žulj bio je te noći suvozač u Bočkajevom automobilu, a na sudu je ispričao što se tada dogodilo.

- Stali smo na benzinsku, htjeli smo nešto kupiti, mislim da smo išli po cigarete. Kada smo parkirali, otišao sam do vrata, bila je trgovina zatvorena, zbog obračuna, vraćao sam se prema autu i tada se to dogodilo. S nama su bile još dvije cure, od kojih jednu poznam, zove se Doris, a drugu ne. Ne znam kako se to dogodilo, odjedanput je auto bio u benzinskoj crpki. Ne znam kako se vozilo pokrenulo – kazao je svjedok Živko Žulj.

Izjavio je kako je, prije nego su se zaustavili na benzinskoj crpki, "Bočkaj normalno upravljao vozilom".

- Uhvatio me šok, nisam znao što ću, zvao sam brata i pitao što da radimo. Ne sjećam se nikakvih detalja iz benzinske nakon uleta auta – rekao je.

- Došao je kasnije jedan automobil i pokupio Bočkaja. Ja ga nisam vidio, lutao sam negdje uokolo. Nisam kasnije te večeri bio s njim – dodao je.

- Imate li saznanja da je okrivljenik htio pobjeći s mjesta nesreće? – upitao je Bočkajev odvjetnik Filip Glavaš.

- Mislim da nije htio – odgovorio je.

Pojasnio je i kako nije vidio kada je automobil pokupio Bočkaja, no kada se on vratio na benzinsku postaju, njega nije bilo, a došla je policija.

- Ja sam s policijom otišao u policijsku postaju, jer sam im rekao da sam bio u tom automobilu – naveo je.

Na upit optužbe, kazao je kako mu nije poznato je li Bočkaj te večeri u izlasku pio alkohol, no on sam jest.

Utvrdio je i kako nije otvorio vrata automobila,neposredno prije nego je vozilo uletjelo u benzinsku pumpu. Na to je optužba uložila primjedbu, jer se, ističu, na snimci video nadzora vidjelo kako je to ipak učinio.

Obrana je u sudski spis priložila pismo koje je oštećenoj Renati Golik uputio Petar Bočkaj nakon nesretnog događaja.

Sljedeća je rasprava 17. ožujka, kada će biti ispitan još jedan svjedok, a potom bi sudski postupak trebao biti priveden kraju.

Podsjetimo, po optužnici, Petar Bočkaj je te večeri u 23.53 sati svojim Mercedesom E klase došao do INA-e u Kanižlićevoj ulici u Osijeku, zaustavio auto ispred ulaza u trgovinu benzinske pumpe kako bi mu suputnik otišao u trgovinu. Zbog alkoholom umanjenih psihofizičkih sposobnosti, kako se tereti, nije ugasio vozilo, niti mjenjač stavio u neutralan položaj, već se tijelom okrenuo unazad, razgovarajući sa suputnicima na stražnjem sjedalu. U jednom je trenutku, navodi se, bezrazložno pritisnuo papučicu gasa pa je Mercedes naglo krenuo naprijed i prošao blizu Mihaele Vukoje koja je stajala na ulaznim vratima trgovine i zatim u brzini ušao u prodajni prostor, gdje je prednjom stranom automobila nagurao police s robom i prodajni pult na djelatnice Mirjanu Brajović i Renatu Golik. Nesretnu je Golik pri tome pritisnuo uza zid trgovine, zbog čega se ona nije mogla pomaknuti, niti odgurnuti police i pult od sebe. Zadobila je nagnječenje obje natkoljenice te uganuće i nagnječenje desnog nožnog zgloba, dok je Mirjana Brajović zadobila nagnječenje oba ručna zgloba, a riječ je o lakšim ozljedama.

Vidjevši da je djelatnica prikliještena uza zid i ne može se pomaknuti, Bočkaj je, navodi se, izvezao vozilo iz trgovine i parkirao ga, "nakon čega je žurno otišao do automobila prijatelja koji ga je čekao, sjeo u to vozilo i napustio mjesto nesreće bez da je pomogao djelatnici, iako joj je mogao pomoći bez veće opasnosti za sebe".

Renata Golik u istrazi je opisala kako je Bočkaj izašao iz Mercedesa, došao do druge strane pulta, ali nije vidjela da ju je pokušavao osloboditi. Nije ju, rekla je, ništa pitao, iako je zapomagala i tražila pomoć. Snimka je video nadzora, pak, pokazala kako se Bočkaj nakon ulijetanja u trgovinu "žurno premješta s mjesta vozača na mjesto suvozača", a upravljač preuzima ženska osoba sa stražnjeg sjedala koja pokušava automobil izvesti iz trgovine, u čemu ne uspijeva. Na vozačko mjesto potom sevraća Bočkaj i uspijeva izvesti Mercedes. Nakon što ga je parkirao ispred trgovine, "izlazi i navlači majicu preko glave, kako se ne bi vidio", a u tom trenutku do njega dolazi muškarac koji ga odvodi u svoj automobil ze zajedno napuštaju mjesto nesreće.

Počinio je, tako, smatra tužiteljstvo, kazneno djelo protiv opće sigurnosti . dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, te kazneno djelo protiv života i tijela - nepružanjem pomoći. Bočkaj u istrazi nije iznosio svoju obranu, no učinit će to, za pretpostaviti je, na suđenju.