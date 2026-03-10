Užas u Tučepima: Radnik smrtno stradao na gradilištu

Danas malo poslije 14 sati na gradilištu u mjestu Tučepi smrtno je stradala jedna osoba, djelatnik firme koja obavlja radove na objektu. Policija navodi kako se trenutno utvrđuju okolnosti događaja, a nadležni službenici obavit će očevid kako bi se precizno rekonstruiralo što se dogodilo.
O tragediji su odmah obaviješteni Državno odvjetništvo i inspekcija rada, koji će nadzirati daljnji postupak i provesti sve potrebne radnje u skladu s propisima. Daljnje informacije bit će dostupne nakon završetka očevida.
