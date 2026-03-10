Detalji užasa u Gospiću: Sin ubio majku i baku, susjedi godinama strahovali

Jutros oko 5.50 sati u Gospiću dogodila se teška tragedija kada su u dvorištu obiteljske kuće pronađena dva mrtva tijela. Kako je izvijestila Policijska uprava ličko-senjska, na mjesto događaja odmah su upućene policijske snage, a jedna muška osoba dovodi se u vezu s tim događajem te je odmah uhićena. Policija je potvrdila kako je u tijeku očevid te kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Više službenih informacija zasad nije objavljeno, a istražitelji utvrđuju sve okolnosti ovog teškog kaznenog djela.

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni muškarac ubio je vlastitu majku i baku koje su živjele same u kući u Gospiću. Također neslužbeno doznajemo kako muškarac inače živi na području Zagreba, a povremeno je dolazio u posjet majci i baki. Susjedi navode da je muškarac i ranije imao psihičkih problema zbog kojih je, kako tvrde, nekoliko puta bio hospitaliziran u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici Vrapče. Prema njihovim riječima, ovo, nažalost, nije prvi put da je bio nasilan prema članovima obitelji.

Stanovnici tog dijela Gospića kažu kako su svaki put osjećali nelagodu i strah kada bi dolazio u posjet majci i baki jer nisu znali kako bi se mogao ponašati. Ipak, naglašavaju da nikada nije bio nasilan prema susjedima, već su, kako tvrde, problemi postojali isključivo unutar obitelji. Dodaju i kako su upravo susjedi jutros pozvali policiju nakon što su shvatili da se dogodila tragedija. Prema njihovim riječima, osumnjičeni muškarac navodno je mirno čekao dolazak policije, koja ga je potom odmah uhitila.

Policija zasad ne iznosi više detalja o točnim okolnostima događaja te ističe da se provodi opsežno kriminalističko istraživanje. Istražitelji će, među ostalim, utvrđivati sve elemente ovog kaznenog djela, kao i okolnosti vezane uz činjenicu da osumnjičeni u trenutku događaja nije bio na liječenju u nekoj od ustanova.