Dvije maloljetnice u Vinkovcima pale s električnog romobila, jedna teško ozlijeđena

Jedna je maloljetnica teško ozlijeđena nakon što je jučer u Vinkovcima pala s električnog romobila. Nesreća se dogodila oko 15.30 sati u pješačkoj zoni, a maloljetnica je na romobilu vozila vršnjakinju te su zbog neprilagođene brzine obje pale pri čemu je vozačica zadobila teške tjelesne ozljede.

PU vukovarsko-srijemska ponovno podsjeća sve sudionike u prometu na povratak na ceste vozila na dva kotača, a koja sudjeluju ravnopravno s ostalim vozilima u prometu na cestama.

- Analizirajući stanje sigurnosti tijekom 2025. godine, na dva kotača stradalo je 99 osoba. Od navedenog broja, pet osoba je smrtno stradale od ukupno 15 smrtno stradalih i to dva vozača motocikla, dva vozača bicikla i jedan vozač mopeda. U prometnim nesrećama 37 osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede od ukupno 118 teško ozlijeđenih osoba, a 57 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede od ukupno 468 lako ozlijeđenih osoba. Policija stavlja naglasak na kretanje kroz pješačke zone, kao podsjetnik da su pješačke zone mjesta u kojima građani žele nesmetano uživati u opuštanju i ispijanju kava na prvim zrakama proljetnog sunca. Bicikliranje ili vožnja osobnog prijevoznog sredstva kroz površinu oslobođenu od prometa, na kojoj je veća koncentracija građana, svakako nije dopuštena, jer osim što je kažnjivo, remeti komoditet građana i dovodi u opasnost najmlađe stanovnike, koji uz roditelje uživaju u sigurnosti pješačke zone. Također, vlasnicima pasa želimo skrenuti pažnju kako je za šetnju kućnih ljubimaca po javnoj površini obavezan povodac, a za opasne pasmine pasa i brnjica, jer za svaki čin psa prema čovjeku ili drugom psu odgovoran je upravo vlasnik - upozorila je policija.

Dodaju kako električni romobili mogu razvijati veće brzine kod kojih njihovi vozači vrlo često nisu u mogućnosti predvidjeti neke prepreke ili situacije na koje mogu pravovremeno reagirati te zbog toga mogu ugroziti sebe ili druge osobe, stoga apeliraju na sve građane, vlasnike i korisnike da budu vrlo odgovorni i oprezni kada upravljaju električnim romobilima.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama monocikli s motornim ili električnim pogonom, segwayi, hoverboardi, romobili s motornim ili električnim pogonom i slična prijevozna sredstva kategorizirana su kao osobno prijevozno sredstvo. Ta vozila nemaju sjedalo; ako se radi o benzinskim motorima onda je to radni obujam do 25 kubičnih centimetara, a ako se radi o električnim vozilima, snaga ne smije biti veća od 0,6 kilovata i maksimalna brzina smije biti 25 kilometara na sat.