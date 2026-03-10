Naši Portali
NOVA AKCIJA USKOK-A I POLICIJE

Uhićen carinik zbog sumnje da je tražio mito

Službeni policijski automobil
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
10.03.2026.
u 16:13

Više detalja će o svemu biti poznato kada budu obavljene pretrage i ispitivanja, nakon čega će USKOK odlučiti i hoće li za njega predlagati istražni zatvor.

Jedna osoba, a neslužbeno se doznaje da je riječ o cariniku, uhićena je na području Zagreba u najnovijoj akciji policije i USKOK-a. Ovi potonji su priopćili da su u tijeku hitne dokazne radnje zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela. To znači da su u tijeku pretrage te da će po njihovom završetku osumnjičenik biti doveden u USKOK na ispitivanje.

Po neslužbenim informacijama sumnjiči ga se da je tražio mito kako nekome ne bi napisao prekršajnu kaznu. Poznavajući kako USKOK i policija rade u ovakvim situacijama, osumnjičenik je ili jedno vrijeme bio tajno praćen i prisluškivan ili se u njegom razotkrivanju koristio pouzdanik. Više detalja će o svemu biti poznato kada budu obavljene pretrage i ispitivanja, nakon čega će USKOK odlučiti i hoće li za njega predlagati istražni zatvor.
Komentara 2

Avatar Hrvatsko-Poštenje
Hrvatsko-Poštenje
17:20 10.03.2026.

USKOK dobro radi svoj posao i s obzirom na balkansku populaciju i domoljubnu orijentaciju biče još puno posla od strane svojih na svome sa svojima.

Avatar Scuderia
Scuderia
17:53 10.03.2026.

Zamislite tragediju da gledate godinama kako vaši kolege uzimaju mito, rade kućerine s bazenom, voze skupe automobile, a onda kada napokon smognete hrabrosti da prvi put tražite mito, vas prvog uhite.

KU
Kujttim
16:57 10.03.2026.

Kao mito je tražio pečenog janjca da počasti kolege iz sindikata. I 2 kubika šljunka za šogora. Odmah je dobio izvanredni otkaz (nema 6 +6), žena će ga ostaviti, a troje djece neće imati tko uzdržavati. Pa ti traži janje za Uskrs. S druge strane, Dragan Kovačević niti 6 godina nakon uhićenja - ništa. Nema mašine za brojanje novca, s Jankomirskog mposta nije bacao mobitele u Savu, sve je namješteno.

