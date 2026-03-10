Uhićen carinik zbog sumnje da je tražio mito

Jedna osoba, a neslužbeno se doznaje da je riječ o cariniku, uhićena je na području Zagreba u najnovijoj akciji policije i USKOK-a. Ovi potonji su priopćili da su u tijeku hitne dokazne radnje zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela. To znači da su u tijeku pretrage te da će po njihovom završetku osumnjičenik biti doveden u USKOK na ispitivanje.

Po neslužbenim informacijama sumnjiči ga se da je tražio mito kako nekome ne bi napisao prekršajnu kaznu. Poznavajući kako USKOK i policija rade u ovakvim situacijama, osumnjičenik je ili jedno vrijeme bio tajno praćen i prisluškivan ili se u njegom razotkrivanju koristio pouzdanik. Više detalja će o svemu biti poznato kada budu obavljene pretrage i ispitivanja, nakon čega će USKOK odlučiti i hoće li za njega predlagati istražni zatvor.