Uznemirujuće otkriće u Splitu: Tijelo izvučeno iz mora u uvali Trstenik

Danas nešto poslije 14 sati u moru u uvali Trstenik u Splitu uočeno je tijelo zasad nepoznate osobe. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe koje su tijelo izvukle na obalu, gdje je konstatirana smrt. Policija utvrđuje okolnosti događaja, a slijedi i obavljanje očevida. Prema prvim informacijama i do sada utvrđenom, nema elemenata kaznenog djela, javlja PU splitsko-dalmatinska.