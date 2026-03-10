Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAJE OČEVID

Uznemirujuće otkriće u Splitu: Tijelo izvučeno iz mora u uvali Trstenik

Panorama južnih djelova grada Splita
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.03.2026.
u 16:08

Policija utvrđuje okolnosti događaja

Danas nešto poslije 14 sati u moru u uvali Trstenik u Splitu uočeno je tijelo zasad nepoznate osobe. Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe koje su tijelo izvukle na obalu, gdje je konstatirana smrt. Policija utvrđuje okolnosti događaja, a slijedi i obavljanje očevida. Prema prvim informacijama i do sada utvrđenom, nema elemenata kaznenog djela, javlja PU splitsko-dalmatinska.

Ključne riječi
Trstenik more tijelo PU splitsko-dalmatinska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!