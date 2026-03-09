Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UŽAS KRAJ POREČA

Policija objavila nove detalje o tri tijela pronađena u kući: Evo što je pokazala obdukcija

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
09.03.2026.
u 14:45

Tijekom obdukcije izuzeti su uzorci koji će biti poslani na toksikološku analizu i biološko vještačenje kako bi se utvrdio točan uzrok smrti

Policija je objavila nove informacije o slučaju tri tijela pronađena u obiteljskoj kući u mjestu Filipini. Kako je priopćeno iz policije, obavljenim obdukcijama utvrđeno je da je riječ o dvije ženske osobe i jednom muškarcu. Prema zasad dostupnim nalazima, na tijelima nisu pronađeni vidljivi tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt.

Tijekom obdukcije izuzeti su uzorci koji će biti poslani na toksikološku analizu i biološko vještačenje kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici i dalje provode kriminalističko istraživanje kako bi rasvijetlili sve okolnosti ovog slučaja.

Podsjetimo, tijela su pronađena u obiteljskoj kući nakon što su mještani i radnici koji rade u blizini primijetili da se u kući mjesecima nitko ne pojavljuje. U dvorištu su ostala i dva psa o kojima su se neko vrijeme brinuli radnici s obližnjeg gradilišta, što je dodatno potaknulo sumnju da se nešto dogodilo. Više informacija o uzroku smrti očekuje se nakon dovršetka toksikoloških nalaza i daljnje istrage.

Ključne riječi
policija smrt tragedija Poreč

Komentara 2

Pogledaj Sve
PU
Purvinkir
14:51 09.03.2026.

Obdukcija je pokazala da se više informacija o uzroku smrti očekuje nakon dovršetka toksikoloških nalaza i daljnje istrage...

VI
virinvanizaćoška
14:49 09.03.2026.

I šta je novo ovdje?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!