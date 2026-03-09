Policija objavila nove detalje o tri tijela pronađena u kući: Evo što je pokazala obdukcija

Policija je objavila nove informacije o slučaju tri tijela pronađena u obiteljskoj kući u mjestu Filipini. Kako je priopćeno iz policije, obavljenim obdukcijama utvrđeno je da je riječ o dvije ženske osobe i jednom muškarcu. Prema zasad dostupnim nalazima, na tijelima nisu pronađeni vidljivi tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt.

Tijekom obdukcije izuzeti su uzorci koji će biti poslani na toksikološku analizu i biološko vještačenje kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici i dalje provode kriminalističko istraživanje kako bi rasvijetlili sve okolnosti ovog slučaja.

Podsjetimo, tijela su pronađena u obiteljskoj kući nakon što su mještani i radnici koji rade u blizini primijetili da se u kući mjesecima nitko ne pojavljuje. U dvorištu su ostala i dva psa o kojima su se neko vrijeme brinuli radnici s obližnjeg gradilišta, što je dodatno potaknulo sumnju da se nešto dogodilo. Više informacija o uzroku smrti očekuje se nakon dovršetka toksikoloških nalaza i daljnje istrage.