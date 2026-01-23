VIDEO 'Mrtvi valovi' nosili hrvatske ribare, rijetka pojava ljuljala je brod, evo o čemu je riječ

Posada 26-metarske koćarice Orka jučer je na otvorenom moru južno od Mljeta doživjela pojavu 'mrtvog mora'. Iskusni pomorci ističu kako se radi o dugim i snažnim valovima koji su ih „nosili“, a nastali su kao posljedica snažnog nevremena na jugu Italije, gdje su proteklih dana zabilježeni valovi i do devet metara, objavio je Crometeo. Dodali su kako lokalni vremenski uvjeti nisu upućivali na uzburkano stanje.

Portal Morski.hr objašnjava kako 'mrtvo more' u kontekstu Jadrana označava specifičnu vrstu valova poznatu kao 'mrtvi valovi' ili 'swell'. Oni nastaju izvan područja izravnog djelovanja vjetra. Radi se o niskim, dugim valovima s zaokruženim vrhovima i bez pjene. A izgledaju 'mrtvo' jer nedostaje energije iz vjetra. Oni nastaju kada vjetar stvara valove na otvorenom moru daleko od obale. Zatim gube oblik i energiju tijekom putovanja. Valovi mrtvog mora u Jadranu, mogu trajati od nekoliko sati do dan ili dva nakon prestanka vjetra, ovisno o udaljenosti odakle dolaze i njihovoj valnoj duljini.