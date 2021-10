VIDEO Ovako je nekada govorio Sanader: 'Pa gdje su ti HDZ-ovi lopovi? Zašto nisu u zatvoru?'

Presuda Vrhovnog suda koja je donesena jučer, a prema kojoj je bivši premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sander osuđen na sedam godina zatvora zbog korupcije, bila je povod da se mnogi korisnici društvenih mreža ponovno prisjete kako je Sanader govorio prije nego je počeo kazneni progon protiv njega.

Jedna od snimki koja je trenutno kruži društvenim mrežama je i isječak sa skupa prije više od 10 godina koji je emitiran u tadašnjoj HRT-ovoj emisiji Latinica.

- Pa gdje su ti HDZ-ovi lopovi? Zašto nisu u zatvoru? Nije valjda da ih nema - vikao je Sander.

U predizbornoj kampanji 2007. pred punom Cibonom najavio je čak obračun sa svima koji se bave koruptivnim radnjama.

- Poručujem odavde svima onima koji se služe nečasnim radnjama, danas nakon operacije Maestro, lopovi, lupeži, kriminalci i oni koji daju i primaju mito neće više mirno spavati. To je odlučna poruka odavde iz Cibone dragi prijatelji - poručio je.

Podsjetimo, Vrhovnog suda jučer je donio odluku prema kojoj HDZ morati platiti 3,5 milijuna kuna kazne zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki. Radi se o aferi Fimi media, a u novoj presudi bivšem premijeru Ivi Sanaderu kazna zatvora smanjena je s osam na sedam godina zatvora. Sanader će državi po pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda morati vratiti 14,9 milijuna kuna nesrazmjera između imovine i zakonskih primanja, odnosno 1,25 milijuna kuna manje nego što je u prvostupanjskoj presudi odredio zagrebački Županijski sud.

- HDZ poštuje hrvatski pravni poredak i odluke sudova te će postupiti po odluci Vrhovnog suda. To znači da će uplatiti izrečeni iznos u proračun - komentirao je jučer presudu aktualni predsjednik HDZ-a Andrej Plenković dodajući da aktualno vodstvo stranke s tim što se zbivalo do 2004. do 2009. nema nikakve veze, niti žele preuzeti bilo kakvu odgovornost za aktivnosti pojedinaca.