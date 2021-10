Plenković o presudi HDZ-u u slučaju Fimi Media: Legalisti smo i uplatit ćemo novac u proračun

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izvanredno se obratio javnosti povodom presude Vrhovnog suda u slučaju Fimi media koja je objavljena danas, a prema kojoj je tadašnji čelnik stranke Ivo Sanader osuđen na sedam godina zatvora uz obavezu vraćanja 14,9 milijuna kuna, a HDZ-u kao stranci dosuđena je kazna od 3,5 milijuna kuna.

- Vrhovni sud je objavio jedno priopćenje u kojem su potvrdili presudu Županijskog suda na temelju je HDZ osuđen zbog kaznenog djela tada čelne osobe. HDZ poštuje hrvatski pravni poredak i odluke sudova te će postupiti po odluci Vrhovnog suda. To znači da će uplatiti izrečeni iznos u proračun. Žao nam je što nisu uvaženi svi elementi koje smo naveli u žalbenoj proceduri. Razmotrit ćemo daljnje pravne korake. Otklanjam bilo kakvu odgovornost aktualnog vodstva stranke. To je odgovornost šefa stranke i nekih ljudi koji su tu bili od 2004. do 2009. godine. Mi sa onim što se tada zbivalo, osobito ja kao predsjednik stranke od 2015. godine, nemamo nikakve veze, niti želimo preuzeti bilo kakvu odgovornost za aktivnosti pojedinaca - poručio je Plenković pa dodao da sadašnje vodstvo HDZ-a daje potpunu potporu pravosuđu da bude samostalno.

- Današnja odluka je dokaz da ne postoji HDZ-ovo pravosuđe. Mislim da je to važno za cijelu hrvatsku javnost. I brojni drugi postupci koji su se vodili protiv visokih dužnosnika potvrđuju da te teze oporbe ne stoje. Sigurno je da HDZ nema utjecaj na pravosuđe. Ima li netko drugi, ili neki suci rade pod pritiskom opozicije ili retorike Milanovića, to ne znam i nije na meni da komentiram. U svakom slučaju, brojne populističke tvrdnje o utjecaju HDZ-a na pravosuđe danas su osporene i pokazale su se floskulama - rekao je Plenković.

Odgovorajući na novinarsko pitanje o moralnoj odgovornosti HDZ-a, Plenković je kazao:

- Političku cijenu za ovaj slučaj HDZ je platio na izborima 2011. godine kada je izgubio izbore i postao oporbe. Ta cijena je plaćena. Pravni proces je trajao koliko je trajao.

- Neće biti reperkusija na financijsko poslovanje stranke - dodao je.

Istaknuo je i da je u presudi isključivo riječ o poveznici tadašnjeg čelnika stranke i Vlade, a onda iz toga se izvlači odgovornost stranke kao pravne osobe.

Podsjetimo, današnjom djelomičnom presudom Vrhovnog suda HDZ-u je dosuđeno da morati platiti 3,5 milijuna kuna kazne zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki.

Radi se o aferi Fimi media, a u novoj presudi bivšem premijeru Ivi Sanaderu kazna zatvora smanjena je s osam na sedam godina zatvora. Sanader će, osim blaže kazne, državi po pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda morati vratiti 14,9 milijuna kuna nesrazmjera između imovine i zakonskih primanja, odnosno 1,25 milijuna kuna manje nego što je u prvostupanjskoj presudi odredio zagrebački Županijski sud.

"Njegovo ponašanje je bilo usmjereno na opstanak stranke i ostanak na vlasti, stvarajući sliku politike kao zanimanja u kojem je politička korupcija pravilo, a ne izuzetak. Riječ je o najtežem obliku političke korupcije na čijem vrhu je bio premijer", ustvrdio je Vrhovni sud.