VIDEO Milas: 'Franjo nije izašao na balkon kao što je izašao Lav XIV. Jedan kadar po meni govori sve'

Kolumnist Večernjeg lista Dalibor Milas u razgovoru za Večernji list komentirao je izbor novog pape Lava XIV., bivšeg kardinala Roberta Prevosta, a koji je i ujedno i prvi američki papa u povijesti.

Dojmovi su dobri, kaže Milas dodajući da ga je iznenadila brzina izbora. " Dojmovi su jako dobri. Malo me čak iznenadila brzina izbora. Očekivao sam sutra da će biti bijeli dim. Kada govorimo konkretno o izboru Lava XIV., ne govorimo samo ovdje o povijesnom presedanu. On je prvi Amerikanac na Petrovoj stolici, ali važnije od toga je što on zapravo simbolizira. On svojim izborom prestaje biti Amerikanac s peruanskim korijenima. Njegov izlazak na balkon večeras nije bio bombastičan. Nije bilo nekih velikih gesta, ali je bio istinski. Bio je snažan i bio je nevjerojatno tih, gotovo evanđeoski u svojoj jednostavnosti", kaže Milas. "On ne dolazi kao papa koji najavljuje revoluciju, nego kao pastir koji nudi izvjesni kontinuitet, jasnoću i blizinu", kazao je Milas.

"Dolazi iz reda sv. Augustina, ima 69 godina, poprilično je mlad za ovu funkciju i desetljećima je bio misionar i biskup u Peruu. On pripada užem krugu Franjinih suradnika i nakon smrti pape Franje on postaje 267. papa. Iako dolazi iz SAD-a ,papa Lav XIV. ne zvuči kao Amerikanac, u tom kulturnom ili Trumpovom političkom smislu. Ton, njegov osjećaj i način govora oblikovan je godinama provedenim u Latinskoj Americi. Dakle, on je bio u Peruu gotovo desetljeće kao biskup i na kraju svog govora večeras pozdravlja svoje bivše vjernike u svojoj biskupiji, na španjolskom. To nije neka kurtoazni gesta, nego znak zahvalnosti da ga znak srca koje pamti. Dakle, ovaj je papa koji poznaje periferiju i geografske i duhovne razine. To je ono što je bitno", kazao je Milas.

Što se tiče njegovih poruka koje je poslao, Milas kaže da su one dobre. "Međutim, ono što je sad jako važno to je njegov prvi vizualni nastup, dakle jedan kadar po meni govori sve. To je crvena štola s evanđelistima na ramenima i njegove riječi. Prvo poruka mira i onda Bog vas sve ljubi. U toj slici vidimo njegovu dvostruku poruku. S jedne strane, poštivanje tradicije, poštivanja liturgije, dostojanstva papinske službe, a s druge strane, što je jako bitno, iskrena bliskost s ljudima, osobito s onima na rubovima. Franjo nije izašao kao što je izašao večeras Lav XIV.", kaže Milas.

"Razlika je upravo u tome fizičkom aspektu. Franjo nije imao crvenu štolu. Lav XIV. ima, ali opet on to sjajno kompenzira svojim nastupom. Njegov nastup nije rigidan, ali opet nije ni populist. On govori jako mirno, ali govori s izvjesnim autoritetom. A kada govori o miru. To se vidi da nije fraza kako on sam govori, to je razoružavajući mir, mir koji dolazi iznutra i to je bitno. On sebe pokazuje u svom prvom nastupu kao papa svijeta. Ali sa srcem juga i to je jako bitna stvar. U svom govoru upotrijebio je jednu poznatu frazu koja je mnogima išla na živce, a to je sinodalna crkva na putu. Ali kod njega to ne zvuči kao neka tehnička sintagma, više zvuči kao vizija Crkve koja zajedno hoda, koja sluša i koja traži smjer, ali se pritom ne gubi. Dakle, već u svom prvom nastupu on nekako ne nudi Crkvu koja sve dopušta, ali isto tako nije to Crkva koja zatvara vrata svima. Dakle, nije to pasivna Crkva koja šuti, nego Crkva koja zna slušati, ali opet zna reći svoju istinu. I kad on kaže ovu rečenicu koja je meni stvarno i moćna i snažna i u našem vremenu jako bitna. Ove dvije rečenice: 'Zlo neće pobijediti'. To je jako bitno čuti u našem vremenu. I druga: 'Bog vas sve ljubi bez uvjeta'. To ne zvuči kao politička poruka. To je poruka čovjeka vjere. Dakle, to je ono što je meni iz njegova nastupa jako bitno", dodao je.

Na pitanje što znači ta crvena štola i križ koji nosi papa Lav XIV. i križ, Milas kaže da to ne znamo.

"Ne znamo. Znamo da je on čovjek koji slijedi tradiciju. To je za Katoličku crkvu danas jako bitno, jer mnogi su bili stekli dojam kod Franje, ali nepravedan dojam, neutemeljen, da je on čovjek koji negira tradiciju. Lav XIV. svojim vizualnim nastupom daje važnost tradiciji Katoličke crkve, ali isto tako svojim govorom on naglašava upravo tu otvorenost i sve one poruke koje papa Franjo doslovno potencira. Dakle, papa Lav XIV. nudi jasnoću. Ono što je zanimljivo, on ne viče. Njegov nastup, nije nastup galame, ali isto tako ne šuti. Njegov ton večeras nije bio ideološki, nije bio hladan, bio je jako topao, osoban, teološki, jako dubok i ljudski blizak. Ovo je papa koji, kako bismo mogli reći, doslovno diše s dva plućna krila. S jedne strane imamo vjernost Katoličkoj crkvi i tradiciji, a s druge strane tu se osjeti osjetljivost za svijet i za konkretne potrebe i izazove", dodaje Milas.

Je li papa Lav XIV. sa svojom odjećom htio poslati neku poruku i što nam govori ta njegova odjeća, Milas naglašava da sve što papa radi je poruka. "Ali, kao što sam rekao, treba gledati njega, ali još ga važnije treba slušati. Odjeća je znak vjernosti i odanosti tradiciji, a njegov govor je znak otvorenosti, znak evanđeoske poruke i znak onoga da Crkva ipak nastavlja u tom famoznom Franjinom smjeru", kazao je. .

Za geste, kaže da ih nije bilo previše, ali bile su ključne. "Gesta na svom prvom nastupu, naravno, svaki papa je poprilično ograničen, tu je fokus upravo na prvom predstavljanju. Nema tu neke velike geste. Treba staviti fokus na njegovu odjeću, njegov nastup, njegov ton glasa. Ono što je najvažnije, a što mi ponekad nemamo strpljivosti čuti, to je poruka i dubinu njegovih riječi. Dakle, ono što je jako bitno u vremenu kada su Crkva i svijet često razapeti između vlastitih napetosti, a svijet ranjen podjelama, bukom i ratovima, papa ne dolazi da doda još buke. On dolazi da stvori prostor za tišinu, za mir, za dijalog. U proglasu je izgradnja mostova i ono što je najvažnije, naglasio je prostor milosti. Možda njegov pontifikat neće biti buran, neće biti nešto previše spektakularan, ali bi mogao biti upravo ono što Crkvi i svijetu danas treba, a to je čvrstoća u vjeri, jasnoća u govoru, mirnoća u tonu i bliskost u djelima. Dakle, ako Crkva i svijet danas traže nekog svjetionika u ovom olujnom svijetu, onda bi papa Lav XIV., opet naglašavam, sudeći po prvom nastupu, mogao biti upravo taj svjetionik", zaključio je Milas.

Hoće li papa Lav XIV. ići Franjinim stopama?

"Svaki papa, ako možemo govoriti o politici kontinuiteta, daje svoj pečat. Mi vjernici vjerujemo da Bog, odnosno Duh Sveti djeluje na taj način. Dakle, Lav XIV. je tu da nam naglasi neke stvari koje je Franjo, koje je Benedikt, Ivan Pavao II., drugi nisu naglasili. I to je bitna stvar u njegovom nastupu u njegovoj fizičkoj pojavi u njegovim gestama, govoru riječima i tonu glasa, vidimo istovremeno i kontinuitet i otvorenost onome što nas čeka. Iznenadit će nas sve, ali isto tako će nas u određenom momentu i razočarati. I to su dobre i to su normalne stvari. Ja mislim da će ovo biti jako dobar i kvalitetan i dobar i svet pontifikat", kaže Milas.

Susret s vjernicima je za Milasa bio odličan. "Nisam baš pratio da se ikad izbor poglavara Katoličke crkve tako pratio kao ovaj sada. I medijski i na društvenim mrežama. Tu sam vidio jednu izvjesnu otvorenost, duh iščekivanja, pa čak poniznog iščekivanja i to je ono što je bila cijela ljepota u cijeloj toj priči. Katolička crkva je izrazito heterogena, ima svoje podjele, ima svoje izazove, ali ovdje sam primijetio onu nevjerojatnu jedinstvenost i otvorenost prema onome kojega nam Bog šalje", kaže Milas.

Kako će se papa Lav XIV. postaviti s obzirom na ove prve poruke i s obzirom svjetsku situaciju, ako gledamo globalno. "Pa gledajte, on je dio Franjinog užeg kruga. Nije on sada netko tko je tu pao s padobranom. Dakle, on poznaje protokole, poznaje dinamiku i neće biti tu sad nekih velikih šokova i zaokreta. Puno toga ovisi s kakvim će se ljudima okružiti nakon ovoga svog imenovanja. Tko će činiti njegov uži tim, na koji će način on poznavati smo vladati Katoličkom crkvom, a puno toga ovisi o onome što tek dolazi. To ne možemo nekako predvidjeti. Ali kažem ono što je vidimo po njegovom prvom nastupu, to je nešto što opravdava sva moguća očekivanja. Daje drugačiji ton. Bit će dobro, bit će dobro, to je dobra stvar", kaže Milas.