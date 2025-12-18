FOTO Neredi u glavnom gradu! Prosvjednici se sukobili s policijom, bacali eksplozivne naprave

Došlo je sukoba između policije i prosvjednika u Bruxellesu, piše The Brussels Times. Oko stotinu prosvijednika okupilo se na trgu nasuprot Europskog parlamenta, a dio njih sukobio se s policijom koja je osiguravala zgradu. Na policiju su bacali krumpire, ciklu i male eksplozivne naprave. Policija je na napad odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Pojedini prosvjednici napali su i novinare koji su izvještavali s mjesta događaja. Na prosvijedu su čak bili prisutni i maskirani pojedinci koji nisu bili povezani niti s jednom poljoprivrednom skupinom.

Nemiri su izbili već ujutro, kada je nekoliko vozača traktora pokušalo probiti policijsku blokadu. Brojne ulice i tuneli oko europskih institucija su zatvorene. Kada su poljoprivrednici pokušali silom proći, policija je aktivirala vodeni top. Demonstracije protiv europske poljoprivredne politike započeo je oko 12:30 u blizini željezničkog kolodvora Bruxelles-Nord. Kolonu je predvodilo pet traktora, a tisuće poljoprivrednika kretalo se ulica Bruxellesa prema europskoj četvrti. Prosvjed je započeo na bulevaru Roi Albert II, gdje su predstavnici različitih delegacija održali govore.

Federacija koja je organizirala skup Copa-Cogeca objavila je na platformi X kako je sudjelovalo više od 10 000 ljudi. Također su potvrdili da prosvjednici na trgu Place du Luxembourg nisu bili dio službene akcije. "Razumijemo njihov bijes, ali danas smo željeli održati miran prosvjed", rekla je Ksenija Simović iz Copa-Cogece.