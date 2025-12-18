Kina je možda gospodarski spasila Rusiju za vrijeme sankcija, ali ta 'usluga' ima svoju cijenu

Okretanje Moskve prema Pekingu tijekom rata pomoglo je održati rusko gospodarstvo na površini pod teretom sveobuhvatnih zapadnih sankcija - ali uz veliku cijenu, ističu analitičari. Ono što danas izgleda kao spas moglo bi Moskvu dugoročno osigurati za ulogu mlađeg gospodarskog partnera Pekinga. Rusija je sada uvelike ovisna o Kini za ključnu proizvedenu robu i napredne inpute koje su blokirane zapadnim sankcijama, prema izvješću Atlantskog vijeća, think tanka. „Ekonomski i politički, odnos Rusije s Kinom istovremeno je duboko asimetričan i obostrano koristan“, napisali su Elina Ribakova, nerezidentna viša suradnica na Petersonovom institutu za međunarodnu ekonomiju, i Lucas Risinger, ekonomski analitičar i nerezidentni istraživački suradnik na Institutu Kijevske škole ekonomije.