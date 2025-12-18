Okretanje Moskve prema Pekingu tijekom rata pomoglo je održati rusko gospodarstvo na površini pod teretom sveobuhvatnih zapadnih sankcija - ali uz veliku cijenu, ističu analitičari. Ono što danas izgleda kao spas moglo bi Moskvu dugoročno osigurati za ulogu mlađeg gospodarskog partnera Pekinga. Rusija je sada uvelike ovisna o Kini za ključnu proizvedenu robu i napredne inpute koje su blokirane zapadnim sankcijama, prema izvješću Atlantskog vijeća, think tanka. „Ekonomski i politički, odnos Rusije s Kinom istovremeno je duboko asimetričan i obostrano koristan“, napisali su Elina Ribakova, nerezidentna viša suradnica na Petersonovom institutu za međunarodnu ekonomiju, i Lucas Risinger, ekonomski analitičar i nerezidentni istraživački suradnik na Institutu Kijevske škole ekonomije.
Kina je možda gospodarski spasila Rusiju za vrijeme sankcija, ali ta 'usluga' ima svoju cijenu
Kina sada čini veliki udio ruskog uvoza, a velika većina trgovine s Kinom obavlja se u kineskim juanima.
Kad eu ukrade rusima novac, kina će prstom pokazati na kradljivce. I reći da sa eu posluje preko banaka koje nisu direktno pod eu/usa kontrolom. I pokazati se sigurnim utočištem. Eu ovim činom prestaje kotirati kao pouzdana institucija. Gledajte za što se eu zadužuje. Ne za proizvodnju, nego za okrajinu, oružje. To osim jednokratnog pika na burzama neće napraviti dugoročno nikakav plus, rast. Dal znate kolke novce će eu članice trošiti na održavanje novog oružja? I otkud je obveza eu braniti ukrajinu, financirati?! Gazu ne brani niti financira, za venezuelu ni riječi... Amer iz obijesti ubija ribare (dokažite da su teroristi, narkodileri, za kojima je raspisana tjeralica, bilo suđenje, imate pravomoćnu presudu)... I sve bez kazne. Znači, ako rusija ameru da malo guzice, može pobiti pola europe. Jasno?
Putin je kineski igrač, da bi spasio glavu baca Rusiju na koljena da je preuzme Kina.