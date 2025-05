Novi papa zove se Lav XIV.: Evo koje značenje se krije iza tog imena

Novi papa je Amerikanac Robert Francis Prevost, koji je izabrao ime Lav XIV. Njegovo ime tradicionalnim proglasom "Habemus Papam" (Imamo Papu) objavio je kardinal protođakon Dominique Mamberti. Lav XIV. izabran je u četvrtom krugu glasanja. To znači da je konklava završila ranije nego pri izboru pape Franje, koji je odabran u petom krugu.

Prva velika odluka novog pape je odabir imena. To ime, ukorijenjeno u stoljećima crkvene povijesti, signalizira plan novog pape unutar Crkve i izvan nje. Naime, ne postoje službena pravila koja reguliraju odabir imena – to je potpuno na njemu. Prema Axiosu, ime Lav XIV. znak je da će težiti povezivanju s doktrinarnom jasnoćom i konzervativno usmjerenom obranom tradicionalnih crkvenih učenja.

Svećenik Ed Tomlinson za The Independent ističe kako ime ima dugu povijest. "Papinsko ime Lav, što nije iznenađujuće, pokazuje papu koji će biti snažan u vrijeme krize, povijesno gledano", rekao je. Posljednji papa koji je odabrao ime Lav bio je prije više od 100 godina. Papa Lav XIII. vodio je Crkvu od 1878. do 1903. Prvi papa tog imena, papa Lav Veliki, vodio je Crkvu od 440. do 461. godine.

Papa Franjo je umro na Uskrsni ponedjeljak u dobi od 88 godina nakon 12 godina na čelu Crkve. Njegova nasljednika birala su 133 kardinala mlađa od 80 godina. Za izbor 267. pape, poglavara 1,4 milijarde katolika u svijetu, bile su potrebne dvije trećine glasova kardinala i njegov pristanak na dužnost.

