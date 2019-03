Za savršenu fotografiju mnogi će učiniti sve, a često i zbog toga ugroziti vlastiti život.

Jedna djevojka tako je stala kraj oceana unatoč velikim valovima i čekala trenutak za poseban kadar.

No, nije računala na to da je val ipak malo previsok pa je zajedno sa svojim fotografom završila pod vodom i s ozljedama. Pogledajte kako je to izgledalo: