Hrvat se pohvalio da je kupio stan pa izazvao raspravu pitanjem: 'Valjda ćeš nekog vraga naučiti djecu'

"Jesam li 'dužan' kao roditelj osigurati nekretninu vlastitoj djeci ukoliko sam u mogućnosti?" pitanje je koje je na Redditu postavio jedan Hrvat u kasnim dvadesetima i pokrenuo burnu raspravu. Autor objave, financijski stabilan otac jednog djeteta, objašnjava kako zahvaljujući dobro plaćenom poslu i minimalističkom načinu života uspijeva mjesečno ulagati između 500 i 800 eura u ETF-ove (fondove). Projekcija je jasna, za dvadeset do trideset godina imat će značajnu svotu novca koju bi, kako kaže, najradije potrošio na djecu.

Međutim, tu se javlja dilema. On sam je, uz pomoć oca majstora koji mu je uštedio novac na radovima, s velikim ponosom kupio vlastiti stan na kredit od trideset godina. Upravo taj osjećaj postignuća, smatra, ne bi imao da je nekretninu dobio na dar. "Bi li bio tako ponosan i sretan da sam ga dobio? Sumnjam. Jel bi mi život bio lakši? Pa vjerojatno", piše on, ali ga brine da njegova djeca neće cijeniti takav dar. Njegov najveći strah je da bi "genetskom lutrijom" mogao dobiti "dite kreten" koje će sav njegov trud i ušteđevinu spiskati na "kocku, kurve i kokain".

Zajednica na Redditu odmah se podijelila u dva tabora. S jedne strane, mnogi su ga ohrabrivali da djeci pruži najbolji mogući početak. "Pruži potomcima najbolji život koji možeš. A to nije ograničeno samo na ekonomski aspekt, odgoji ih dobro i spavat ćeš mirno", glasio je najpopularniji komentar. Drugi su dodali da bi bili apsolutno ponosni na roditelje i sretni zbog takve prilike, videći to kao temelj za stvaranje generacijskog bogatstva, a ne prenošenje generacijskih trauma.

S druge strane, mnogi su razumjeli autorov oprez. Jedan korisnik je predložio kompromis: "Dici ne moraš kupit cilu nekretninu, pomozi im s pologom i uređenjem. Tako će ipak morat se potrudit doć do nekretnine solo, al će imat vas za ipak jedan dosta dobar poguranac". Ova ideja o "pogurancu" umjesto gotovog rješenja naišla je na odobravanje, jer djeci i dalje omogućuje da osjete ponos vlastitog postignuća, sličan onome koji opisuje autor.

Strah od "diteta kretena" koje će sve upropastiti dotaknuo je bolnu točku mnogih. Komentatori su se složili da novac ne kvari ljude, već loš odgoj. "Ako si toliko financijski pismen koliko pišeš u postu, onda ćeš nekog vraga naučiti djecu. Što te strah onda?", upitao ga je jedan korisnik. Većina se složila da je ključ u usađivanju radnih navika i poštovanja prema novcu od malih nogu. Kako je jedna korisnica mudro sažela: "Nije problem dati djeci stan i novac, ali problem je kad dijete misli da ne mora raditi jer roditelji imaju novca i čeka ga nasljedstvo."