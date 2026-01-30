Solo turista 4 posto, najvažnija im sigurnost, noćni život ih ne zanima

Jedna od niša s ubrzanim rastom na nikad raslojenijem svjetskom turističkom tržištu svakako su solo putovanja. Ona postoje praktički oduvijek, ali sada na takve putne aranžmane otpada čak 11 posto svih globalnih putovanja, a do 2033. predviđa se rast po stopi nešto iznad devet posto.

Očito, unatoč nedostacima poput veće izloženosti sigurnosnim rizicima, doplatama za jednokrevetnu sobu i usamljenosti koja može dojaditi, sve više pretežu prednosti solo putovanja, odnosno, kako navode oni koji vole samostalno putovati, sloboda od tuđih želja i hirova te intenziviji doživljaj.

Dakako, neki putuju sami i zato što u svom okruženju ne nalaze društvo, a neki su solo i kad putuju u organiziranoj turističkoj grupi – spavaju isključivo u jednokrevetnim sobama. Većina se, pritom, na solo putovanja otiskuje ne kako bi bez ikakvih granica mogli uživati u zabavi i noćnim provodima, kako bi netko mogao pomisliti, već upravo suprotno. Kako pokazuju analize agencija specijaliziranih za putovanja samaca, noćni život je, naime, pri dnu interesa i samo 13 posto anketiranih navodi ga kao ključni motiv pri izboru destinacije.

Budžet 1.000 do 3.000 eura

Na prvom mjestu, za 74,6 posto ispitanika, to je jednostavno želja vidjeti svijeta, a njih 44 posto ističe da vole kad je putovanje prožeto i s malo pustolovine. Oko 55 posto solo putnika po svakom putovanju, prema dostupnim podacima, troši između 1000 i 3000 dolara, manje od tisuću dolara troši njih 29 posto, a 16 posto ima budžet iznad 3000 dolara. U solo putovanjima prednjači dobna skupina od 30 do 39 godina, zatim oni u četrdesetima i pedesetima, s tim da je prosječni solo putnik žena. Ženski rod čini, naime, od 75 do 85 posto svih solo putovanja.

Dakako, i domaćini u Hrvatskoj susreću se s takvim gostima, ali bez posebne namjere i relativno sporadično, barem prema posljednjem istraživanju Instituta za turizam, Tomas 2023., koje se bavi potrošnjom i stavovima naših gostiju. Takvih je gostiju tradicionalno uvijek najviše, a prije tri godine bilo ih je na našem moru 45 posto. Na drugom su mjestu, recimo, gosti koji dolaze u paru, takvih je bilo 38 posto, dok je samaca te godine na Jadranu bilo četiri posto. Istodobno, u kontinentalnoj Hrvatskoj kao gosti pretežu parovi (39 posto), a turista bez pratnje je spomenute 2023. bilo čak 34 posto. Samo u Slavoniji i više.

– Naši samci su pretežito poslovni ljudi, ali da, 'zalutaju' i klasični turisti. Bude ih iz cijele Europe. Inače, imamo svega nekoliko jednokrevetnih soba, pa katkad uz nadoplatu odsjedaju u dvokrevetnima. Recimo, trenutno je cijena noćenja s doručkom u jednokrevetnoj sobi kod nas 130 eura, a ako samac doplaćuje dvokrevetnu sobu, cijena je 140 eura – kazuju u jednom manjem osječkom hotelu s četiri zvjezdice.

Grci već upali u top deset

Slično iskustvo dijele i njihovi kolege u jednom od većih osječkih hotela, također s četiri zvjezdice. – Imamo 17 jednokrevetnih soba, a sami dolaze uglavnom poslovni gosti. Ukupno gledano, čistih turista samaca ima malo, premalo da bismo donosili neke zaključke – kažu osječki domaćini. Lani je, naime, unutrašnjost zemlje, ako su aktualni postoci barem približno slični onima iz posljednjeg istraživanja, posjetilo oko 950 tisuća gostiju bez pratnje, što čini otprilike trećinu od ukupno oko 2,8 milijuna turista (uračuna li se i Zagreb). Četiri posto samaca, preslikano na 19 milijuna turista na Jadranu u prošloj godini, značilo bi da njihov broj na obali, pak, nije prešao 800.000. Ukupno ih je, dakle, moglo biti više od 1,7 milijuna, odnosno pet-šest posto.

– Da, trend koji je počeo prije 15 -20 godina posljednjih godina samo jača. Mi smo svojedobno surađivali s britanskim agencijama koje su radile isključivo putovanja za samce. Ima i drukčijih kombinacija, ali to su bila organizirana, grupna putovanja samaca. Nisu se previše razlikovala od klasičnih aranžmana, samo što su ti putnici odsjedali u jednokrevetnim sobama – kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK i predsjednik uprave Uniline grupe.