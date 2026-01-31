Ova je karta izazvala žestoku raspravu na Instagramu: 'U Srbiji i BiH ne piju čaj ni kad su bolesni'

Instagram profil "Very useful maps", koji se specijalizirao za izradu edukativnih i zabavnih kartografskih prikaza, svojom je posljednjom objavom uspio podići veliku prašinu, posebice među pratiteljima s područja Balkana. Na karti koja prikazuje je li u europskim zemljama popularnija kava ili čaj, većina kontinenta, uključujući i Hrvatsku, očekivano je obojena smeđom bojom koja simbolizira kavu. No, pravo iznenađenje uslijedilo je prikazom Srbije, Bosne i Hercegovine te Mađarske kao nacija koje preferiraju čaj. Ova tvrdnja, temeljena na podacima s Google Trendsa za 2025. godinu, izazvala je burne reakcije.

Iza profila stoji digitalni umjetnik iz Češke koji je zahvaljujući svojim jedinstvenim kartama o kulturnim specifičnostima, neobičnim zakonima i geografskim zanimljivostima prikupio gotovo 100 tisuća pratitelja. Unatoč fokusu na vizualizaciju podataka, ova objava pokazuje kako statistika ponekad može biti u potpunom raskoraku sa stvarnim stanjem na terenu i kulturnim nasljeđem.

Ono što autor karte vjerojatno nije očekivao jest snažna i gotovo jednoglasna reakcija publike iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Prostor za komentare ubrzo se pretvorio u mjesto žestoke rasprave, a korisnici iz spomenutih zemalja nisu skrivali svoje ogorčenje. "Srbija čaj????", upitao je jedan korisnik u nevjerici, dok su drugi bili mnogo direktniji. "Budite ozbiljni, u Bosni i Srbiji kava je religija. Ne piju čaj ni kad su bolesni", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su se nadovezali u sličnom tonu: "Turska kava, a Srbija čaj... Smiješan vic", i "Doslovno su Srbi jedni od najvećih konzumenata kave na svijetu". Poruka je bila jasna, kava na ovim prostorima nije samo napitak, već neizostavan dio društvenog života i tradicije.