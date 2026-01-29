Povijesna lekcija koja je pokazala da se i najgori ubojice mogu rehabilitirati

POVIJESNA ODLUKA

Prije 91 godinu jedna mala otočna država postala je prva zapadna zemlja koja je legalizirala pravo na pobačaj

Iako se svijet još i danas bori s traženjem odgovora na pitanja vezana uz reproduktivna prava žena, Island je još prije devet desetljeća, 28. siječnja 1935. godine, donio zakon koji je ženama dao pravo na prekid trudnoće. Bio je to revolucionaran, povijesni korak koji je odjeknuo svijetom i postavio temelje kasnije borbe za ženska prava. Iako danas gotovo milijarda žena reproduktivne dobi živi u zemljama koje, u širem smislu, dopuštaju pobačaj, više od 680 milijuna žena i dalje živi pod restriktivnim zakonima, a u preko dvadeset zemalja pobačaj je još uvijek potpuno zabranjen, čak i kada je život žene ugrožen.