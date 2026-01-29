Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNA POSLASTICA

Povijesna lekcija koja je pokazala da se i najgori ubojice mogu rehabilitirati

Thomas Seller/Wikimedia Commons
Autor
Elvis Sprečić
29.01.2026.
u 17:28

Prva putovanja u kažnjenička naselja Australije bila su prava noćna mora za kažnjenike, koji su bili natrpani u vlažna, smrdljiva potpalublja. Stotine njih umrlo je tijekom same plovidbe; drugi kratko nakon dolaska

Slučaj prvi, John Hill: Osuđen za krađu lanene maramice u vrijednosti od šest penija i protjeran u Australiju na sedam godina. Slučaj drugi, Elizabeth Bason: Osuđena zbog krađe šest metara pamučnog platna. Iako osuđena na smrt vješanjem, kazna je preinačena u sedmogodišnje progonstvo. Slučaj treći, James Bartlett: Proglašen krivim za krađu 450 kilograma užeta. Protjeran u Australiju na sedam godina. Slučaj četvrti, George Barsby: Proglašen krivim za napad na Williama Williamsa, kojem je ukrao svilenu maramu, zlatni sat i šest gvineja (otprilike šest britanskih funta). Osuđen na smrt vješanjem, ali kazna je preinačena u doživotno progonstvo.

Ključne riječi
zatvorenici povijest Australija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POVIJESNA ODLUKA

Prije 91 godinu jedna mala otočna država postala je prva zapadna zemlja koja je legalizirala pravo na pobačaj

Iako se svijet još i danas bori s traženjem odgovora na pitanja vezana uz reproduktivna prava žena, Island je još prije devet desetljeća, 28. siječnja 1935. godine, donio zakon koji je ženama dao pravo na prekid trudnoće. Bio je to revolucionaran, povijesni korak koji je odjeknuo svijetom i postavio temelje kasnije borbe za ženska prava. Iako danas gotovo milijarda žena reproduktivne dobi živi u zemljama koje, u širem smislu, dopuštaju pobačaj, više od 680 milijuna žena i dalje živi pod restriktivnim zakonima, a u preko dvadeset zemalja pobačaj je još uvijek potpuno zabranjen, čak i kada je život žene ugrožen.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!