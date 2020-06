Vargi kaznena prijava zbog studija koje nikom nisu trebale

Bivšeg ministra zdravlja iz Vlade Zorana Milanovića, Sinišu Vargu, policija je početkom ovog tjedna prijavila da je u vrijeme dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje naručivao navodno potpuno bespotrebne studije koje nikome nisu ni za što služile, a dokumentacija kojom se pokušalo potkrijepiti njihovu nužnost bila je manjkava. Iz MUP-a smo dobili neslužbenu potvrdu ove informacije, a s obzirom na to da je prijava podnesena USKOK-u uputili su nas na taj ured, no odgovor od njih jučer do zaključenja ovog izdanja nismo dobili.

Prijava je išla redovnim putem, a za Sinišu Vargu policijski Uskok koji je radio obradu nije tražio dovođenje u prostorije policije. Navodno se Vargu sumnjiči da je naručio nekoliko takvih beskorisnih studija u kojima su analizirani irelevantni podaci. Cijena jedne studije bila je između 70 i 80 tisuća kuna, dovoljno niska da za njezinu izradu nije bilo potrebno raspisati postupak javne nabave. Varga je na čelu HZZO-a bio od travnja 2012. pa do lipnja 2014. godine, nakon čega ga je Vlada imenovala nasljednikom Rajka Ostojića na mjestu ministra zdravlja.

Soba od 1,2 milijuna kuna

U SDP je Siniša Varga bio ušao 2010. godine, a u vrijeme dok je bio ministar njegovo se ime često nalazilo na udaru javnosti. Mediji su ga svojedobno nazivali kolekcionarom afera te rekorderom Kukuriku koalicije po broju afera koje su se vezale uz njegovo ime.

Na primjer, iste godine kada je postao ministrom otkrilo se da je na prijašnjem radnom mjestu, dok je bio na čelu HZZO-a, na uređenje sobe za sastanke veličine 50 četvornih metara potrošio nevjerojatnih 1,2 milijuna kuna. HZZO-o je (naravno) promptno nastojao opravdati potrošeni novac, objašnjavajući kako “zbog dotrajalosti instalacija i ruiniranog stropa, poda i zidova, prostor više nije bio siguran za sve osobe koje su koristile dvoranu. Dvorana je bila neprihvatljiva i za održavanje konferencija za medije zbog velike razine buke koja je dopirala kroz prijašnje prozore i neadekvatne podne obloge (škripavi parketi)”. Naposljetku je soba za sastanke bila opremljena namještajem naručenim iz Danske – stolcima po cijeni od 1270 kuna za komad i stolom vrijednim gotovo 90.000 kuna. Oko 250 tisuća kuna bilo je uloženo u audiovizualnu opremu svako je sjedeće mjesto dobilo pristup internetu, a na prozore su bili postavljeni digitalni zastori. Dvorana je zvučno izolirana te na dva dijela podijeljena masivnim sklopivim vratima.

Siniša Varga je, čini se, podosta brinuo o imidžu HZZO-a pa je angažirao PR tvrtku Rijetka biljka za izradu monografije HZZO-a, trening javnog nastupa djelatnika i izradu stranice na Wikipediji, što je iz proračuna plaćeno oko 177 tisuća kuna.

Iz vremena dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje vuče se i službeno potvrđena priča kako je Varga bio angažirao privatnu detektivsku agenciju da provjeri na koji način cure informacije sa sastanaka HZZO-a do osoba koje na tim sastancima nisu bile. U listopadu 2014. godine Tportal je objavio kako se Varga ni u ministarskoj fotelji nije odvikao navade korištenja usluga privatnih detektiva. U jeku afere s udrugom CIMS – kojoj je Vlada osigurala pokroviteljstvo nad kongresom, iako je jedina referencija te udruge činjenica da ju je osnovao i vodio sam Varga, zbog čega je protiv njega bio pokrenut postupak pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa – unajmio je detektive da u potrazi za prislušnim uređajima.

Službenim autom na skijanje

Bijes javnosti bio je zaradio i zato što je službenim automobilom išao na skijanje, a nije baš najbolje odjeknula ni njegova izjava “Volimo da su sestre u pripijenom” koju je kao ministar izrekao na dodjeli zahvalnica za najliječnika i najsestru. Varga je slovio i za ministra s najvećim brojem savjetnika pa su mediji izbrojili da uz zamjenika i četiri pomoćnika na plaći uz glavnu savjetnicu, ima još 11 savjetnika, od čega šest običnih i pet posebnih.

Ministarski mandat u Vladi Zorana Milanovića Varga je bio odradio do kraja, a na pitanje novinara nakon jedne od afera u kojoj se našao, a koja se ticala dodjele posla osiguranja bolnica bez provedenog natječaja, hoće li dati ostavku lakonski je odgovorio: “Ne, naravno da ne, zašto?”.

Iako je u posljednji saziv Sabora ušao kao zastupnik SDP-a, iz stranke je izišao lani nastavivši najprije mandat kao nezavisni te naposljetku kao član BM 365 – Stranka rada i solidarnosti. Prijava protiv njega podnesena je nakon raspuštanja Sabora. •