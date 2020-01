'Olupina je na dubini od 30 metara i ronioci su u akciji. Obustavljeni su letovi Kiowa'

U vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku održana je konferencija za medije povodom pada helikoptera Kiowa Warrior OH-58D. U Zemunik su stigli potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec.

- Kao što smo izvijestili, na prostoru Zablaća i otoka Zlarina u more je iz zasad neutvrđenog razloga došlo do pada vojnog helikoptera s dva člana posade. Odmah su poduzete sve mjere u cilju njihova pronalaska i spašavanja. Jedan pilot je pronađen i nažalost preminuo je. U tijeku je potraga za drugim - kazao je ministar Krstičević.

- Naši časnici su s obiteljima pilota kako bi im pružili pomoć i potporu, a i mi ćemo ih posjetiti nakon konferencije. Pružit ćemo im svu moguću pomoć u ovom teškom trenutku - dodao je ministar.

- Izgubiti dva čovjeka je vrlo teško. Mogu istaknuti kao načelnik glavnog stožera da sam se ponosio i ponosim svime što su članovi Kiowa činili. Zapovjeđena je obustava leta svih helikoptera Kiowa dok se ne utvrdi uzrok pada. Pokrenuli smo sve mehanizme i snage za traganje i spašavanje - rekao je načelnik Mirko Šundov.

Zapovjednik Michael Križanec izrazio je sućut obitelji poginulog pilota uz nadu da će drugog člana posade pronaći živog.

- Na vrlo maloj visini iz nepoznatih razloga došlo je do naglog udara u more. Nije bilo nikakvih predznaka, poziva. Drugi helikopter je ostao na mjestu. Ribari su uspjeli izvući tijelo i započeli su reanimaciju no nisu uspjeli. Stariji kolega je imao preko 2500 sati naleta, a mlađi 1500, rekao je Križanec i dodao:

- Dok se ne izvuče helikopter iz mora i dok ne izvučemo sve detalje, ne možemo ništa zaključiti. Zadaća se izvršavala onako kako je bila planirana. Let je bio u paru, bio je uz obalu i letjelo se danju, sve su to stvari koje inače smanjuju rizik leta. Predmetna ruta bila je iz Zemunika preko Vodica do Lore, to je bila destinacija. Olupina se nalazi na dubini od 30 metara. Trenutno su u akciji ronioci. Treba utvrditi je li tamo i tijelo drugog pilota ili će se potraga širiti.

Na konferenciji je istaknuto i da je helikopter koji je pao bio prema pregledu ispravan za letenje i prema broju sati letenja defacto spadao u novije helikoptere. Potpredsjednik Vlade Damir Krstičević o svemu je obavijestio i predsjednicu i premijera. U bazi u Zemuniku su nam rekli da od rata nije zabilježena ovakva tragedija. Kako doznajemo tijelo nesretnog pilota pronašli su lokalni ribari i bezuspješno su ga pokušali reanimirati.

Podsjetimo, danas je u području otoka Zlarina i Zablaćadošlo do pada helikoptera Kiowa Warrior OH-58D iz sastava 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom leta koji je započeo u 10.30 sati.

Jedan pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, član posade helikoptera Kiowa Warrior poginuo je u padu helikoptera Kiowa Warrior u more u Zlarinskom kanalu ispred mjesta Zablaće. U helikopteru Kiowa Warrior bila su dva člana posade.

Za drugim članom posade pokrenuta je intenzivna akcija traganja i spašavanja u koju su uključeni helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Obalna straža Hrvatske ratne mornarice kao i operativne službe Ministarstva unutarnjih poslova te spasilački brod iz sastava Lučke kapetanije Šibenik.