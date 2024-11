VIDEO Grbeša objasnila zašto su Amerikanci glasali za Trumpa: 'Popularna uzrečica iz 90-ih najbolje opisuje kako oni glasuju'

Nakon nevjerojatnog izbornog dana u SAD-u, u kojem je epilog cijele priče vjerojatna pobjeda i povratak na vlast bivšeg republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, u jutarnjim satima razgovarali smo s političkom analitičarkom Večernjeg lista Marijanom Grbešom Zenzerović, koja nam javlja kakva je situacija, prateći izbore iz Washingtona.

>> Američke izbore iz minute u minutu možete pratiti ovdje

Sami ste rekli, za početak, kakva je atmosfera u Washingtonu?

Kako kod koga. U većini država ne tako sjajno. Među demokratima ne vlada oduševljenje, ali se s Floride javljaju prijatelji da je opće narodno veselje s obzirom da Donald Trump ide prema izbornoj pobjedi.

Može li doći do preokreta?

Nije gotovo, ali skoro. Neki mediji nisu proglasili pobjedu, ali daju Trumpu preko 95 posto šanse za pobjedu, poput NYT-a. CNN je prognozirao da Georgia ide Trumpu, a Sjeverna Karolina već ranije ide Trumpu. Kamala Harris može pobijediti samo ako dobije Pennsylvaniju, uz države u kojoj se podrazumijeva da bi trebala dobiti, ali to nije tako izgledno - čini se da će Trump osvojiti i Pennsylvaniju. Ako tamo Trump dobije, gdje je Harris doista puno naporna uložila i gdje su demokrati do zadnjeg časa provodili terensku kampanju, onda ona više ne može dobiti izbore.

Je li u swing državama bilo iznenađenja?

Stvar je zapravo jako jednostavna. Htjela bih nekoliko stvari naglasiti: ankete su kontinuirano pokazivale da je Harris zacementirana. Otkad je ušla u utakmicu rejting joj se nije puno pomaknuo, ali se dogodilo upravo ono čega su se lijevo-liberalni mediji i analitičari pribojavali, a to je da je Trump dobio više glasova nego što su mu ankete davale. Dolazimo do pitanja zašto su ljudi glasovali za Trumpa, usprkos tomu što se tijekom kampanje pokazao kao politički siledžija u najmanju ruku. Uz sve što je izgovorio, kako je moguće da su ljudi odlučili glasati za njega, pa i skupine koje je diskriminirao direktno ili indirektno? Prva stvar je ekonomija. ''It's the economy stupid'' uzrečica je iz 90-ih koja najbolje opisuje kako glasuju Amerikanci. U većini slučajeva ekonomija je ta koja bitno određuje kako će oni glasati, i to je jedan od ključnih razloga zašto se bitan dio birača okrenuo Trumpu. On cijelo vrijeme ima prednost kada je u pitanju ekonomija, dok su ljudi više vjerovali Harris više kada je bilo pitanje pobačaja. Zašto je to sada bitno? Ljudi na svojoj koži osjećaju posljedice inflacije. Amerika je dosta skupa, skupe su namirnice, kruh, mlijeko, jaja... Ljudi onda kažnjavaju onoga tko je na vlasti, a to je Biden, odnosno Harris. To je ključni razlog. Drugi vrlo bitan razlog je to naglašavanje muškosti u kampanji. To je nešto što je jako zanimljivo. Činjenica je da je Harris žena, i ona uopće nije igrala na tu kartu za razliku od Hilary Clinton. Međutim, činjenica je da je žena, a Trumpova cijela retorika igra na kartu vraćanja izgubljenog ponosa prije svega bijelim muškarcima, ali i muškarcima općenito, što je sigurno odigralo važnu ulogu. Ja bih istaknula te dvije stvari, uz neke druge stvari koje se tiču strategije - messaging, to je slanje poruka. Republikanci su imali vrlo jasne poruke, poput prijetnji da će masovno deportirati ljude, a koje Harris nije imala jasno artikulirane.

POVEZANI ČLANCI:

Može li se ova kampanja usporediti s nekom prošlom?

Trumpove kampanje se mogu usporediti samo s prošlim Trumpovim kampanjama. On je toliko specifičan da ih ne možete usporediti s mainstream kampanjama. Rekla bih da je u ovoj kampanji bio možda i agresivniji i brutalniji, a bio je drugačiji po mnogočemu. Država je toliko polarizirana i radikalizirana, kako ranije nije bila 2016. i 2020. kada je izlazio na izbore, i sada su mu zapravo vrata otvorena da dodatno radikalizira neke svoje stavove i da se stvori još veća razlika između država koje su već sada dosta podijeljene.

Postoji li mogućnost da se stvar preokrene?

Šanse su jako male. Naravno, teoretski šansa postoji, ali je vrlo mala.

Što je sa odazivom birača? Kažu rekordan odaziv, je li to doprinijelo rezultatu?

Vidjet ćemo kakav će biti na kraju jer oni ne objavljuju glasove dok se sve ne pobroji, onda ćemo imati jasnu sliku. Međutim, odaziv će sigurno biti jako velik, ali one zemlje za koje se vjerovalo da bi mogle donijeti prevagu Kamali Harris, odaziv nije bio dovoljno velik da bi mogao smanjiti utjecaj nekih skupina koje su Kamali Harris dale manju podršku nego što su dale Joe Bidenu prije četiri godine.

Kad smo se dotaknuli skupina, tu su i Latinoamerikanci za koje se očekivalo da će glas dati demokratima, ali se dogodio preokret. Zašto?

Bolji život, ekonomija, pitanje životnog standarda, kritika na račun vlasti, ali mislim da je i taj moment žene koja bi trebala preuzeti vlast, u diskursu ''bros'' koju je promovirao Trump sigurno su odigrale ulogu.

Kada bi se trebali doznati prvi službeni, ili pak neslužbeni rezultati?

Vjerujem da će se sutra već sve znati, nije se dogodilo kao prošli put da se čekalo nekoliko dana. Onda zapravo kreće taj period prijenosa vlasti do inauguracije u siječnju, a onda se kreće igrati po Trumpovim pravilima igre.

POVEZANI ČLANCI:

Što možemo očekivati do kraja godine?

Ništa posebno, samo će se početi kalkulirati koga će Trump postaviti na ključne pozicije. Bit će najinteresantnije zapravo vidjeti koga će on najavljivati za ključne pozicije. Da ne zaboravimo, demokrati su izgubili Senat, vidjet ćemo kako će se igra odvrtjeti u Zastupničkom domu, ali oni su sada u situaciji da izgube sve poluge vlasti.

Reakcije Trumpa i Harris, je li ih bilo?

Još ih nema, u stožeru Trumpa je veselje, a Harris je najavila da će se sutra obratiti. Ona je najavila obraćanje na Sveučilištu Howard, kad se prebroje svi glasovi.

Što se očekuje nakon inauguracije? Hoće li iznenaditi u odnosu na ono što je najavljivao?

Ono čega se svi boje u Americi je da će on krenuti jurišati na institucije. Trump ima optužnice, ovo mu je karta izlaska iz te situacije. Zanimljivo je da je na Floridi danas održan i referendum na kojem se pitalo žele li građani dozvoliti pobačaj i taj referendum je pao, tako da mislim da će određen broj država ići u smjeru daljnje radikalizacije.

>> FOTO Karijera mu je krenula uz 'tatin poguranac', zarađivao milijarde i doživio bankrote: Dječak plavih očiju opet želi biti prvi čovjek SAD-a