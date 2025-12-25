Misteriozna smrt četiri člana obitelji iz Lihtenštajna: Tijela su nađena na dvije lokacije

Policija je jučer pronašla tijela dvaju muškaraca i dviju žena za koje se vjeruje da pripadaju istoj obitelji iz Lihtenštajna, priopćile su vlasti te male alpske kneževine. Lokalna policija navela je da je oko 10:30 sati na švicarskoj strani obale rijeke Rajne, u blizini glavnog grada Vaduza, pronađeno tijelo 41-godišnjeg muškarca iz Lihtenštajna. Uzrok smrti zasad nije poznat, priopćila je švicarska policija, a prenosi Reuters.

Naknadna istraga dovela je policiju do stana u Vaduzu, gdje su pronađena tijela 73-godišnjeg muškarca te dviju žena u dobi od 68 i 45 godina. Prema prvim saznanjima, riječ je o roditeljima i sestri 41-godišnjeg muškarca, stoji u priopćenju lihtenštajnske policije. Uzrok njihove smrti još se utvrđuje, izjavio je glasnogovornik policije.

Slučaj istražuje kriminalistički odjel državne policije, uz velik angažman policijskih snaga. "Istraga se vodi u svim smjerovima. Za javnost nema opasnosti", navodi se u policijskom priopćenju.