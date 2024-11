Trump je fatalnu Slovenku upoznao u klubu, prebrodili su prevare i skandal s porno zvijezdom, a sina je rodila pod jednim uvjetom

Najiščekivaniji događaj godine je pred vratima, Sjedinjene Američke Države uskoro će dobiti novog predsjednika, ili predsjednicu. Na suprotstavljenim stranama stoje republikanski kandidat Donald Trump i uzdanica demokrata Kamala Harris. Iako se konačni pobjednik još uvijek ne nazire, dosad provedene ankete blagu prednost daju Trumpu, koji je već obnašao predsjedničku dužnost od 2017. do 2021. godine. Ukoliko osvoji novi mandat, ekscentrični Njujorčanin u 78. godini postat će najstarija osoba u povijesti izabrana za predsjednika SAD-a. U ostvarivanju tog pothvata veliku podršku pruža mu njegova supruga, Slovenka Melania Trump (54). Treća supruga Donalda Trumpa 2016. je već postala tek druga dama Amerike ikad rođena izvan SAD-a koja se uselila u Bijelu kuću, a sada ovaj bračni par pokušava ponovno ispisati povijest. Njihova ljubavna priča zvuči kao moderna verzija pepeljuge.

Melania, djevojačkog prezimena Knavs, rođena je 1970. godine u Sevnici, gradića u jugoistočnoj Sloveniji udaljenog nekih tridesetak kilometara od hrvatske granice, gdje je provela djetinjstvo. Njezin otac, Viktor Knavs u tadašnjoj SR Sloveniji bio je prodavač autodijelova, dok je majka Amalija radila kao krojačica u tvornici dječje odjeće. Školski prijatelji Melanie se sjećaju kao uzorne učenice, posebno zainteresirane za umjetnost, povijest i zemljopis. Međutim, posebnu strast pokazivala je prema modi. Voljela je lijepu odjeću i znala je kako je nositi, pri čemu je, po uzoru na svoju majku, kreacijama nerijetko davala vlastiti štih redizajnirajući ih. Kad se tome pridoda i redovita briga za vlastito tijelo, zvuči logično da je sljedeći korak za Melaniu bio onaj u manekenske vode.

Zanimljivo, bivša i potencijalno buduća prva dama SAD-a svoj put do Bijele kuće može zahvaliti jednom slučajnom susretu 1987. u glavnome gradu njezine rodne Slovenije. - Odlazio sam s modne revije u Ljubljani i vidio je ispred zgrade. Vjerojatno je čekala prijateljicu - ispričao je Reutersu slovenski fotograf Stane Jerko. – Zapazio sam je jer je bila visoka i mršava. Prišao sam joj i predložio probno fotografiranje. Rezultat su bile crno-bijele fotografije 17-godišnje Melanije Knavs koje su pokrenule njezinu manekensku karijeru. Godine 1992. natjecala se za titulu Miss Slovenije i bila prva pratilja, nakon čega se zaputila prvo do Milana i Pariza, a zatim i New Yorka, gdje će na jednoj zabavi 1998. u sklopu Tjedna mode sresti Donalda Trumpa.

Naime, Sevničanka je 1995. upoznala Paola Zampollija, suvlasnika Metropolitan Modelsa i Trumpovog prijatelja. On joj je pomogao da ode u Veliku Jabuku, gdje je živjela u stanu s fotografom Matthewom Atanianom, koji je poslije rekao: “Bila je ukočena. Zato i nije postala uspješna.” Na partyju koji je organizirao Zampolli, u kabaret klubu KitKat na Times Squareu, zaokupila je pozornost tada poznatog poduzetnika i vlasnika tvrtke Trump Organization. Donald je na zabavi bio u društvu druge žene, što ga nije spriječilo da priđe Melaniji. Slovenska manekenka šarmantnom biznismenu nije odmah dala broj telefona već je uzela njegov. Navodno ga je prvi put nazvala tek nakon tjedan dana, a sve ostalo je povijest ispunjena političkim prevratima i pokojim skandalom. Kako je otkrio za Vanity Fair jedan Trumpov prijatelj, atraktivnoj Slovenki je u početnom periodu odnosa bilo dovoljno da može uživati u blagodatima luksuznog života i skupocjenom penthauseu. Nakon sedam godina veze, 2005. napokon su se vjenčali.

Što se tiče luksuznog vjenčanja održanog na posjedu Mar-a-Lago Floridi, zna se da je Melania za svečanost odjenula raskošnu vjenčanicu ručno ukrašenu s 1.500 Swarovski kristala. Njezina cijena je bila nevjerojatnih 200 tisuća dolara, a kreator vjenčanice je John Galliano. – Kad sam vidjela za koga se udala, primijetila sam sličnost između Trumpa i njezina oca. Ima fizičke sličnosti, a obojica su radoholičari. Mislim da je u njemu našla srodnu dušu, nekoga s kime s osjeća sigurno - kazala je mladenkina prijateljica iz djetinjstva Mirjana Jelančič.

Uz vjenčanje se veže i jedna kontroverza prema kojoj je Donald navodno lagao u intervjuu za New York Post iz 2005. godine izjavivši kako je dobio popust od milijun dolara za prsten s ogromnim deset karatnim dijamantom kojim je zaručio suprugu. Laurence Graff, predsjednik uprave Graff Diamondsa, gdje je kupljen prsten, u e-mailu je naveo kako je bilo pravo zadovoljstvo surađivati s Trumpom, no kako američki milijarder nije dobio nikakav popust. A iako Graff nije želio otkriti koliko je Trump izdvojio za prsten, Times je objavio kako je riječ o 1,5 milijuna dolara. Trump je i 25-karatni prsten za desetu obljetnicu braka s Melanijom kupio u Graff Diamondsu, a pisalo se da ga je platio tri milijuna dolara.

Godinu dana nakon vjenčanja, 2006., supružnici su na svijet dočekali njihovog sina jedinca, danas 18-godišnjeg Barrona. Melania je godinama živjela u stanu na tri etaže Trumpova tornja u New Yorku na 2800 četvornih metara, uređene u zlatu i mramoru u stilu Luja XVI. Dizajnirala je nakit, što je ljubav iz djetinjstva kad se bavila rukotvorinama i štrikanjem, a potom i pohađala školu za dizajn, no većinu vremena bavila se sinom, zbog čega je, kako kaže, kasnije i bila odsutna iz suprugove predsjedničke kampanje gdje ju je zamijenila Trumpova kći Ivanka.

Čak štoviše, zbog Melanije Donald se tijekom utrke za prvi predsjednički mandat suočio s neugodnostima koje su mu predstavljale uteg. Prije svega, riječ je o tvrdnjama pojedinih medija da je Melanijin otac bio član Komunističke partije, kao i mnogi drugi u socijalističkoj Jugoslaviji, ali službena potvrda tih napisa nikad nije stigla. – Otac joj nikad nije bio komunist – kazala je Reutersu glasnogovornica Trumpove kampanje. Sumnje su izazvale i fotografije objavljene u New York Postu na kojima Melania K., kako se potpisala, pozira naga. Fotografije su snimljene u New Yorku 1995. godine.

Donaldovim dolaskom na predsjedničku poziciju brak Trumpovih stavljen je pod povećalo, uz konstantne kontroverze. Svi se još uvijek sjećaju njegove službene inauguracije kad su kamere uhvatile Melaniu kako se mršti, kao i nekoliko navrata u kojima prva dama izbjegava primit svog supruga za ruku. Tu su bili i novinski tekstovi koji tvrde da se Donald i Melania, dok su okruženi vojskom fotoreportera i kamera, smješkaju i drže za ruke pokušavajući održati privid sretnog bračnog para, ali iza zatvorenih vrata njihov odnos daleko je od sretnog. Novi broj magazina US Weekly od izvora bliskih predsjedniku Amerike i prvoj dami doznao je kako bračni par ima problema već dulje vrijeme, a Melania odbija dijeliti bračnu postelju s Donaldom. – Melania i Donald imaju odvojene spavaće sobe. Samo u rijetkim slučajevima kada su na službenom putovanju spavaju u istoj sobi, ali ni tada ne dijele krevet, već svatko spava u svome, poput kraljevskih parova. Nikada nisu proveli noć zajedno – tvrdi izvor. Navodno Melania nije priželjkivala ulogu prve dame te je zamjerala suprugu što joj je priuštio ovakav život koji ona prezire. – Melania se želi što manje pojavljivati u javnosti i zato odrađuje minimum svojih dužnosti kao prva dama i želi imati što manje veze s Donaldom – rekao je izvor blizak obitelji Trump.

Ipak, najveći skandal dogodio se 2018. kada je Melania, prema pisanju New York Posta, imala izljev bijesa prema svom suprugu nakon što su mediji objavili vijest o njegovoj navodnoj aferi s pornozvijezdom Stormy Daniels. Izvori bliski prvom paru Amerike izjavili su za Post da je Melania u napadu bijesa bila potpuno izvan sebe napavši Donalda za aferu u kojoj je navodno pornoglumici isplatio 130 tisuća dolara uoči predsjedničkih izbora kako se ne bi pojavljivala u javnosti i iznosila detalje njihove veze. Tadašnji predsjednik SAD-a sa Stormy Daniels bio je u navodnoj vezi 2006. godine, i to samo nekoliko mjeseci nakon što je Melania rodila njihova sina Barrona, što je prvi objavio Wall Street Journal. Otkad je afera procurila u javnost, Melania je otkazala sva prekooceanska putovanja s Donaldom pa je tako, dok je Trump bio u Davosu, ona viđena na Floridi.

Supružnici su naposljetku uspjeli prebroditi sve krize, pa je Slovenka u jednom trenutku branila Donalda od optužbi za mizoginiju i nepoštovanje žena. Ironično, budući da je upravo njen suprug jednom prilikom izjavio da je na dijete pristao pod uvjetom da to nimalo ne promijeni njihov odnos te da se sve vrati na staro, misleći na njezino tijelo. Također, Nimalo kavalirska nije bila ni njegova izjava u razgovoru s Howardom Sternom, kada mu je rekao kako bi u slučaju stravične prometne nesreće Melaniju i dalje volio samo ako bi joj grudi ostale netaknute. Bez obzira na sve to, Melania i Donald i dalje su skupa te zajedno grabe prema novom mandatu u Bijeloj kući.

