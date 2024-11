Ljubavna priča Kamale Harris doista je nesvakidašnja! Supruga je upoznala preko posrednice, na spoju na slijepo

- Nitko ikada u povijesti nije rekao da je 8:30 ujutro savršeno vrijeme za pozvati nekoga na spoj, ali ja sam odlučio to učiniti baš tada - izjavio je Doug otkrivši da ga Kamala Harris tjera da svake godine preslušavaju tu poruku koju joj je taj dan ostavio u pretincu govorne pošte.

Njihova ljubavna priča traje desetak godina, a rodila se iz jedne sasvim nespretne poruke koja je ipak navela ambicioznu i uspješnu Kamalu, koja je tada bila državna odvjetnica Kalifornije, da muškarcu s druge strane slušalice ipak pruži priliku. Svemu je pridonijela i činjenica da je spomenuti Dougov zadovoljni klijent koji mu je predložio spoj na slijepo s Kamalom - bila zapravo njezina najbolja prijateljica Chrisette Hudlin. - Upravo sam upoznala tog tipa. Sladak je i glavni je partner svoje odvjetničke tvrtke, mislim da će ti se jako svidjeti. Živi u Los Angelesu, ali ti si ionako ondje uvijek zbog posla - napisala joj je Hudlin i tako je nagovorila da ode na spoj. Kamala tada zapravo i nije bila zainteresirana za pronalazak nove ljubavi, o čemu je pisala i u svojim memoarima 2019. godine.

- Kao slobodna, profesionalna žena u mojim četrdesetima, i jako u očima javnosti, izlaziti nije bilo lako. Znala sam da će ljudi odmah početi nagađati o našoj vezi, ako sa sobom dovedem muškarca na događaj. Također sam znala da se na neudate žene u politici gleda drugačije nego na neoženjene muškarce. Nemamo istu slobodu kada su u pitanju naši društveni životi - osvrnula se tada Kamala Harris. Iako je Doug mislio da je upropastio sve šanse s Harris, ona ga je nazvala i par je uživao u jednosatnom razgovoru za vrijeme pauze za ručak, a nakon toga je odletjela u Los Angeles na njihov prvi spoj. I tako je sve počelo...

U ožujku 2014. Emhoff je odlučio zaprositi Kamalu prije njihova romantičnog putovanja u Italiju, a zbog toga je ona zaplakala od sreće. Svoju su ljubav ozakonili 22. kolovoza 2014., a deset godina nakon jedno o drugome još uvijek govore s istim sjajem u očima. Kamala je u više navrata isticala kako je Doug njezina najveća podrška i partner u svemu, a njihova međusobna podrška tijekom političke karijere postala je poznata javnosti. Doug Emhoff uz nju je bio i kada je odustala od predsjedničke utrke 2020. godine te je tada svojom iskrenom izjavom apsolutno sve oduševio. - Ja bih podržao što god ona odluči, ali ja nisam njezin politički savjetnik. Ja sam njezin muž. I tako je moja uloga bila da budem tu za nju, da je volim, da joj se vratim, da razgovaram s njom, da joj pomognem - priznao je tada.

Osim izjavom o podršci i ljubavi, svoju je ljubav potkrijepio i djelima te zbog njezine karijere svoju stavio u drugi plan. - Otišao sam od nečega što sam toliko volio – volio sam svoje partnere, svoje kolege, klijente, posao, grad – i to je bio veliki dio onoga što sam bio, i bio sam dobar u tome. Bio je to veliki dio mog identiteta. Međutim, gledajte što radim. Moram podržavati svoju ženu – prvu ženu potpredsjednicu nacije. I mogu predstavljati ovu zemlju koju toliko volim i putovati po zemlji i svijetu, predstavljajući Sjedinjene Američke Države... To pomaže njoj, pomaže predsjedniku i pomaže administraciji - dodao je.

U svojim zajedničkim nastupima Doug i Kamala donekle nalikuju Barracku i Michelle Obami čija su zajednička pojavljivanja također bila iznimno nabijena ljubavlju i međusobnom podrškom. Iako se zasad još ne zna hoće li useliti u kuću koja je dva mandata bila dom obitelji Obama, ljubavna priča Douga i Kamale inspirativna je te pruža nadu u nestabilnost uvjerenja da se muškarci boje uspješnih žena.

