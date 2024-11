Prvi rezultati: Tri države uvjerljivo za Trumpa, Kamala Harris osvaja Vermont

*Američki glasači odlučuju hoće li u Bijelu kuću bivši predsjednik Donald Trump ili potpredsjednica Kamala Harris

*Pravni stručnjaci i politički analitičari upozoravaju na veliku vjerojatnost objave rezultata tek za nekoliko dana, a možda i tjedana

*Na izborima će se izabrati i sastav Zastupničkog doma te trećina Senata

*Ankete pokazuju da je dvoje kandidata izjednačeno na nacionalnoj razini

Tijek događaja:

01:32 Donald Trump osvojit će Zapadnu Virginiju koja ima četiri elektorska glasa, prognoziraju CNN i Fox News.

01:23 Nakon što je prebrojano 4% glasova u Georgiji, Trump je preuzeo vodstvo. On trenutno ima 51,7% podrške, a Harris 47,9%.

01:12 Fox News prognozira da će Trump osvojiti Indianu. Riječ je o državi koja ima 11 elektorskih glasova. U Georgiji je prebrojano 3% glasova prema kojima Harris ima 51,1% podrške, a Trump 48,5%. Georgia ima 16 elektorskih glasova.

01:02 Bivši predsjednik Donald Trump pobijedit će u Kentuckyju, prognozira CNN. Kentucky ima osam elektorskih glasova. Nakon prebrojanih 7% glasova, Trump u Kentuckyju ima 71,1% podrške, a Harris 27,8%. CNN navodi i kako će Kamala Harris pobijediti u Vermontu koji ima tri elektorska glasa. Za pobjedu na predsjedničkim izborima potrebno je najmanje 270 elektorskih glasova.

00:55 Republikanski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Donald Trump u utorak je govorio o "glasinama" prema kojima su izborne operacije u Philadelphiji obilježene "masovnom prijevarom", ne pruživši ni najmanji dokaz za te optužbe koje vlasti opovrgavaju. “Puno se šuška o golemim prijevarama u Philadelphiji”, napisao je republikanski kandidat za Bijelu kuću o ovom demokratskom uporištu Pennsylvanije, države koja bi mogla biti presudna kada se radi o izboru novog stanovnika Bijele kuće.

Vlasti Philadelphije oštro su osporile optužbe. "Ova je tvrdnja potpuno neutemeljena", rekao je Seth Bluestein, gradski dužnosnik, o glasovanju u Philadelphiji koje je proteklo "sigurno".

Donald Trump rekao je u utorak ujutro da bi bio spreman priznati poraz protiv Kamale Harris ako "izbori budu pošteni". Trump nikada nije priznao poraz na izborima 2020. Demokratski tabor rekao je u ponedjeljak da "očekuje" da će se republikanac proglasiti pobjednikom prije vremena, kao što je to učinio 2020., iako je na kraju izgubio izbore od Joea Bidena.

00:30 Prema prvim rezultatima, koji se odnose tek na nekoliko posto glasova, Donald Trump u prednosti je u Indiani i Kentuckyju. Indiana je prebrojala 5% glasova prema kojima Trump ima 62,2% podrške. U Kentuckyju, nakon prebojanih 2% glasova, Trump ima 66,1% podrške.

00:08 Zatvorena prva birališta

Zatvorena su prva birališta u saveznim državama Indiani i Kentuckyju, navodi BBC. Desetak biračkih mjesta u Georgiji ostat će dulje otvoreno zbog nevjerodostojnih prijetnji koje su nakratko prekinule glasovanje, rekao je državni tajnik Brad Raffensperger.

Indiana, Kentucky, Florida, Georgia, Južna Karolina, Virginia i Vermont prvih su sedam država koje zatvaraju birališta. Među njima je i Georgia kao "swing država" u kojoj se pobjede republikanaca i demokrata izmjenjuju od izbora do izbora. Pola sata kasnije, birališta zatvara još nekoliko država, a u dva sata po srednjoeuropskom vremenu glasanje će završiti u čak 22 države, među kojima je i vjerojatno ključna Pennsylvania. Pobjeda u toj saveznoj državi mogla bi značiti i konačnu pobjedu za jednog od kandidata.

Ankete pokazuju da je dvoje kandidata izjednačeno na nacionalnoj razini, ali i u 'prevrtljivim' saveznim državama, čime se ovi izbori ocjenjuju kao najneizvjesniji. Po većini američkih medija, Harris ima dosad gotovo sigurnih 226 izbornika, a Trump 219. Za pobjedu potrebno je 270 elektora od 538. Do pet sati po srednjoeuropskom vremenu zatvorena će biti sva birališta osim na Aljasci.

23:50 U nekim državama rekordan odaziv, unatoč prijetnjama

Neke države već javljaju da imaju rekordan odaziv birača, unatoč prijetnjama koje su usmjerene na ometanje glasovanja. Michigan, Wisconsin i Georgia primili su prijetnje za koje se sumnja da dolaze iz Rusije, rekao je američki dužnosnik za CNN. "Čini se da prijetnje potječu s ruskih domena e-pošte", rekao je FBI u utorak. "Niti jedna od prijetnji do sada nije utvrđena vjerodostojnom."

Michigan već bilježi rekordan odaziv birača, rekla je državna tajnica Jocelyn Benson, te dodala kako je primljeno nekoliko nevjerodostojnih prijetnji bombom. Najmanje 3,3 milijuna ljudi u Michiganu glasovalo je prijevremeno. Georgia javlja kako bi odaziv mogao premašiti 5,15 milijuna ako se trenutni trendovi održe. Nešto manje od 4 milijuna ljudi glasalo je na izborima 2020. Nevjerodostojne prijetnje bombama prijavljene su u najmanje tri tamošnja okruga.

23:45 Astronauti na svemirskoj postaji pozivaju američke građane da glasaju

Američki astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) pozvali su svoje sunarodnjake da glasaju na predsjedničkim izborima. "Nije važno sjedite li, stojite ili lebdite - važno je da glasate!", napisali su astronauti Don Pettit i Nick Hague u objavi na Instagramu.

Objavili su fotografiju na kojoj s kolegama Butchom Wilmoreom i Suni Williams lebde u postaji držeći se za ruke. Neki nose čarape na kojima piše "Ponosni što smo Amerikanci". Po CNN-u, astronauti su glasali prijevremeno. Glasovi dani u svemiru bili su preneseni s ISS-a na Zemlju putem NASA-ine satelitske mreže.

23:40 Amerikanci glasaju

Američki glasači u utorak od istočne obale prema zapadnoj izlaze na neizvjesne i napete izbore na kojima odlučuju hoće li u Bijelu kuću u iduće četiri godine bivši predsjednik Donald Trump ili potpredsjednica Kamala Harris. Birališta na istočnoj obali, uključujući New York, otvorila su se u 6 sati ujutro po mjesnom vremenu (u podne po srednjoeuropskom), a do 16 sati po srednjoeuropskom otvorena su svuda osim na Aljasci i na Havajima.

Aktualna demokratska potpredsjednica Harris i republikanac Trump proveli su posljednje tjedne kampanje užurbano, usredotočivši se na ključne savezne države koje će u konačnici odlučiti ukupnog pobjednika izbora. Pravni stručnjaci i politički analitičari upozoravaju na veliku vjerojatnost objave rezultata tek za nekoliko dana, a možda i tjedana, jer bi izjednačen rezultat mogao pokrenuti ponovna prebrojavanja i pravna osporavanja.

Čelnici diljem svijeta pozorno prate utrku u SAD-u. Američki izbori imaju velik utjecaj na globalnu situaciju jer SAD igra ključnu ulogu na poprištima svjetskih sukoba i tenzija, poput Ukrajine, Bliskog istoka i Tajvana, kao i u utjecajnim međunarodnim tijelima poput NATO-a.

Strah zbog osporavanja rezultata i nasilja

Strahovi od "nasilja vezanog za izbore” nisu samo spekulacija, napisao je u nedavnom izvješću organizacije "International Crisis Group" Michael Wahid Hanna, navodeći nasilni upad Trumpovih pristaša na Kapitol 6. siječnja 2021. godine, u trenutku potvrđivanja izborne pobjede demokrata Joea Bidena. "I dalje je moguće da će Trump ohrabriti svoje pobornike da siju kaos oko prebrojavanja glasova i procesa verifikacije rezultata, tako pokušavajući stvoriti izgovor za izvanredne procedure kako bi izbori koje osporava otišli u njegovom smjeru”, pisao je Hanna.

Sam Trump je tijekom kampanje bio meta dva atentata. U srpnju ga je napadač pogodio metkom u uho, a nekoliko tjedana kasnije, prije samog planiranog napada uhićen je naoružani muškarac na njegovom golf igralištu na Floridi.

Povijest u stvaranju

Harris, kandidatkinja afroameričkih i indijskih korijena, u središte svoje kampanje stavila je pitanja prava na pobačaj i troškova života. No bivša državna tužiteljica i senatorica usredotočila se i na prijetnju za koju smatra da Trump predstavlja za demokraciju. Na istom mjestu s kojeg se obraćao svojim pobornicima prije no što su upali na Kapitol Trumpa je nazvala tiraninom. On se usredotočio na pitanje ilegalnih migracija, inflacije i vanjske politike. Najavljivao je masovne deportacije, niz carina na uvoz iz drugih zemalja, napuštanje zelenih inicijativa i dovršavanje rata u Ukrajini "u 24 sata”. Trumpovi govori bili su puni osobnih uvreda upućenih Harris koju je nazivao "lijenom” i "glupom kao stup”.

Harris u svojoj kampanji nije isticala rasu i spol. No ako pobijedi, ona će postati prva predsjednica u američkoj povijesti, a nijedan od 45 muškaraca koji su dosad bili na toj funkciji nije bio azijskog porijekla. I Trumpova pobjeda ušla bi u povijest. Samo je jednom predsjedniku dosad uspjelo da dva puta uđe u Bijelu kuću, a da to nije u nizu – bio je to Grover Cleveland krajem 19. stoljeća. Nova pobjeda 78-godišnjeg milijardera učinila bi ga i najstarijim izabranim predsjednikom.

Neočekivan izbor za birače

Malo tko bi prije godinu dana očekivao da će se na izborima suprotstaviti baš Trump i Harris. Republikančevi problemi sa zakonom, između ostalog i zbog pokušaja osporavanja rezultata prošlih izbora na kojima je izgubio od Bidena, neke u njegovoj stranci su uvjerili da on nije njihov kandidat. No on je uspješno pobijedio svoje protivnike na predizborima i ponovno postao predvodnik republikanaca. Predsjednik Joe Biden u početku je odabir demokrata za izbore koji si tada djelovali kao repriza 2020. godine. No on je iznenadno odustao od kandidature nakon lošeg nastupa u predsjedničkoj debati i pritiska stranačkih kolega pa je svoje mjesto prepustio potpredsjednici Harris za koju su istraživanja pokazala da je i dalje nepoznata široj američkoj javnosti. Ona je uspjela stvoriti entuzijazam u stranci i sustići prednost koju je Trump u anketama imao nad Bidenom. Ona i Trump su u posljednjim anketama bili gotovo pa izjednačeni.

Pravo glasa ima 240 milijuna Amerikanaca, a na izborima će se izabrati i sastav Zastupničkog doma te trećina Senata. Svoje rane glasove već je dalo više od 77 milijuna Amerikanaca, među njima i Biden koji je to učinio u svom Delawareu.

Američke izbore i jučerašnji tijek događaja pratili smo OVDJE.