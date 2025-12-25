Muškarac donio ušteđevinu u banku, a novac se potom - zapalio?! Za sve je krivo mjesto na kojemu ga je držao

U podružnici središnje banke u Gornoj Orjahovici u Bugarskoj izbio je požar nakon što su se novčanice kontaminirane naftalinom zapalile, pri čemu je uništeno oko 30.000 leva, dok je dodatnih 170.000 leva, pohranjenih u sefu, ostalo netaknuto. Incident se dogodio u kasnim poslijepodnevnim satima u utorak. Stariji muškarac došao je u banku kako bi položio ušteđevinu od oko 4.000 leva (otprilike 2.050 eura), s namjerom da se sredstva nakon Nove godine automatski konvertiraju u eure, piše Novinite.

Naknadno je utvrđeno da je novac bio pohranjen u ormaru zajedno s odjećom tretiranom naftalinom. Zbog toga su novčanice bile prekrivene kristalima repelenta, tvari koja je izrazito toksična i lako zapaljiva pri zagrijavanju. Nakon što je gotovina ubačena u stroj za brojanje, čestice naftalina najvjerojatnije su se raspršile u zrak i ušle u sustav klimatizacije.

Iskra je potom došla do blagajne, što u tom trenutku nije primijetilo osoblje, zbog čega je novac u blagajni počeo tinjati. Ubrzo se pojavio dim, a kada je blagajna otvorena i ušao kisik, tinjanje je preraslo u otvoreni plamen. Požar je uništio otprilike šestinu gotovine koja se nalazila u blagajni, u kojoj je ukupno bilo gotovo 200.000 leva (oko 102.000 eura). Nitko od zaposlenika banke nije ozlijeđen. Vatrogasci su ugasili požar, a oštećena gotovina bila je osigurana. Položeni iznos od 4.000 leva uspješno je uplaćen na račun muškarca koji je donio novac.