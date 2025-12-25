Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠOK U BANCI

Muškarac donio ušteđevinu u banku, a novac se potom - zapalio?! Za sve je krivo mjesto na kojemu ga je držao

Cijene struje i računa u eurima
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.12.2025.
u 19:46

Požar je uništio otprilike šestinu gotovine koja se nalazila u blagajni, u kojoj je ukupno bilo gotovo 200.000 leva

U podružnici središnje banke u Gornoj Orjahovici u Bugarskoj izbio je požar nakon što su se novčanice kontaminirane naftalinom zapalile, pri čemu je uništeno oko 30.000 leva, dok je dodatnih 170.000 leva, pohranjenih u sefu, ostalo netaknuto. Incident se dogodio u kasnim poslijepodnevnim satima u utorak. Stariji muškarac došao je u banku kako bi položio ušteđevinu od oko 4.000 leva (otprilike 2.050 eura), s namjerom da se sredstva nakon Nove godine automatski konvertiraju u eure, piše Novinite.

Naknadno je utvrđeno da je novac bio pohranjen u ormaru zajedno s odjećom tretiranom naftalinom. Zbog toga su novčanice bile prekrivene kristalima repelenta, tvari koja je izrazito toksična i lako zapaljiva pri zagrijavanju. Nakon što je gotovina ubačena u stroj za brojanje, čestice naftalina najvjerojatnije su se raspršile u zrak i ušle u sustav klimatizacije.

Iskra je potom došla do blagajne, što u tom trenutku nije primijetilo osoblje, zbog čega je novac u blagajni počeo tinjati. Ubrzo se pojavio dim, a kada je blagajna otvorena i ušao kisik, tinjanje je preraslo u otvoreni plamen. Požar je uništio otprilike šestinu gotovine koja se nalazila u blagajni, u kojoj je ukupno bilo gotovo 200.000 leva (oko 102.000 eura). Nitko od zaposlenika banke nije ozlijeđen. Vatrogasci su ugasili požar, a oštećena gotovina bila je osigurana. Položeni iznos od 4.000 leva uspješno je uplaćen na račun muškarca koji je donio novac.

Snježno kraljevstvo nadomak Zagreba! Žumberak na Božić zatrpan snijegom
Ključne riječi
Bugarska euri

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!