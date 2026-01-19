Naši Portali
OGLASIO SE UGP

'Uz dječje bolesti, Fiskalizacija 2.0 zasad zaslužuje pozitivnu ocjenu'

Autor
Siniša Malus
19.01.2026.
u 15:46

Mnogi mali poduzetnici nezadovoljni, veći igrači poručuju da se problemi rješavaju

Uvodna dva tjedna primjene Fiskalizacije 2.0 očekivano su kreirala veliku kakofoniju u javnom prostoru. Društvene mreže "gore" zbog nezadovoljstva dobrog dijela malih poduzetnika. S druge strane veliki poduzetnici većinom nemaju takvih problema ili barem o njima (zasad) javno ne govore. Udruga Glas poduzetnika (UGP) traži sastanak s potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Markom Primorcem kako bi mu iznijeli probleme malih i srednjih poduzetnika vezano uz probleme u Fiskalizaciji 2.0 te uručili peticiju s više od 6 tisuća potpisa. Iz UGP-a upozoravaju kako se Fiskalizacija 2.0 provodi bez dovršenog i funkcionalnog okvira. Iako je zakon donesen 1. rujna, ni tri mjeseca kasnije još uvijek nema pravilnika, što jasno pokazuje da sustav nije spreman za punu primjenu, istaknuli su napominjući kako se to u praksi potvrđuje svakodnevno.

Ključne riječi
porez fiskalizacija Fiskalizacija 2.0

