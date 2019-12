USKOK došao do Bašića istražujući off shore tvrtke obitelji Zdravka Mamića

Od 11 osumnjičenih da su od siječnja 2018. do svibnja 2019. na preprodaji 35 luksuznih automobila, prema procjenama vrijednih oko 1,6 milijuna eura, državu oštetili za oko 3,1 milijuna kuna neplaćenog PDV-a, u istražnom zatvoru završilo je njih osam.

Opasnost od bijega

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, na zahtjev USKOK-a, jednomjesečni istražni zatvor odredio je Ivanu Inji Bašiću i njegovoj supruzi Senki, Bernardinu Budinu, Robertu Čarapini, Damiru Mitaru, Ivanu Gavranu, Dinku Škiljanu i Dinku Pejiću. Supružnicima Bašić i Mitaru istražni zatvor određen je zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Ostaloj petorki istražni zatvor određen je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Osim njih osmero, USKOK je pokrenuo istragu i protiv Stjepka Čovića, Ivice Zmiše i Krešimira Vidovića te tvrtki Clik motor, Meo centar i Portula. Čović, Zmiša i Vidović pušteni su nakon ispitivanja u USKOK-u da se brane sa slobode, što obično znači da su priznali ono za što ih se sumnjiči. Inače, Čovića je uhitio specijalni tim interventne policije, što je zabilježeno i na videu koji je objavio MUP, a zašto je pušten da se brani sa slobode, objasnio je njegov odvjetnik Velimir Došen.

>> Pogledajte video: Spektakularna akcija policije: Upali u gnijezdo kriminalaca koji su preprodavali luksuzne automobile

– Moj je klijent priznao da je dužan oko milijun kuna PDV-a. Upao je u neke financijske probleme pa je počeo prodavati vozila, no to je radio s jednom osobom iz BiH koja nije povezana s ovim slučajem. Dio PDV-a je platio, a dio nije, što je priznao pa je nakon iznošenja obrane pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode – kazao je Došen.

Što se tiče Bašića, njegovi sadašnji problemi, po svemu sudeći, počeli su u vrijeme dok je USKOK istraživao poslove i poslovanje Zdravka Mamića, a to USKOK-ovo istraživanje kasnije je pretočeno u optužnicu koja je poznata kao afera Dinamo 2. Bašić je, baš kao i Gavran, saslušavan tijekom te istrage i njihovi su iskazi dio optužnice za Dinamo 2. Tijekom istrage za Dinamo 2 USKOK su posebno zanimali tokovi novca koji je iz GNK Dinamo izvlačen u različite off shore tvrtke kojima su se koristili članovi obitelji Mamić. Jedna od takvih tvrtki bila je Real Sport Management, u kojoj je odgovorna osoba bio Mario Mamić. Na račun te tvrtke GNK Dinamo uplaćivao je poveće sume, koje je Mario Mamić prosljeđivao dalje, na račune drugih off shore tvrtki, a taj je novac potom korišten za kupnju osobnih automobila.

Da je tome tako, u iskazima tijekom istrage za Dinamo 2 USKOK-u su potvrdili sada uhićeni Bašić i Gavran te još jedan svjedok, a svoja saznanja USKOK je zacementirao i dokumentacijom koju je prikupio iz raznih zemalja putem međunarodne pravne pomoći. Prateći trag novca koji se slijevao na račune Bašićevih tvrtki, USKOK je otkrio da on ima razgranat posao diljem Europe, odnosno da posluje u Češkoj, Slovačkoj, Bugarskoj i Njemačkoj. U Njemačkoj on i njegova supruga imaju četiri tvrtke, a u Češkoj imaju tri. Imaju tvrtke i u BiH, gdje su jučer obavljene pretrage, a pretražene su i tvrtke u Njemačkoj i Češkoj. Golem posao koji je USKOK napravio zainteresirao je i Europol, a da je na pravom tragu, USKOK-u je postalo jasno kada je početkom veljače uhićena skupina Mate Stepića, koja je osumnjičena da je po metodi tzv. nestajućih trgovaca na trgovini čeličnim armaturama varala državu na PDV-u.

Uhićenje Budina

Među onima koji su tada uhićeni bio je Bernardin Budin, kod kojeg je u pretragama nađena gomila dokumentacije. Pregledavajući je, istražitelji su shvatili ne samo da je Budin povezan s Bašićem nego i kako funkcionira metoda tzv. nestajućih trgovaca te o koliko je velikim novčanim prijevarama tu riječ. Primarna stvar je da krajnji kupci uopće ne moraju biti svjesni da su dio nekog nelegalnog posla, a robu koju kupuju uglavnom plaćaju u gotovini. To je vjerojatno razlog zašto je u pretragama kod Bašića nađeno dva milijuna kuna u gotovini, ali i gomila dokumentacije.

Tijekom pretrage na licu mjesta pregledana su i računala, što se radi da bi se spriječilo da se isključivanjem računala šifriraju neke datoteke. Stoga ne treba ni sumnjati da su se istražitelji i ovaj put dokopali mnogo korisnih dokaza koje tek treba analizirati. Hoće li ta analiza dovesti do novih istraga i uhićenja, tek će se vidjeti. U međuvremenu, gotovo je sigurno da će izbornik Zlatko Dalić, Dinamov trener Nenad Bjelica, Zoran Pripuz, brat Petra Pripuza, i ostali kupci Bašićevih vozila tijekom ove istrage biti saslušani kao svjedoci. USKOK će sigurno zanimati kada, kako i pod kojim su uvjetima kupili vozila, a ta će pitanja vjerojatno postaviti i Tomislavu Sablji te Tomislavu Sučiću, dvojcu koji je prije nekoliko mjeseci uhićen i pritvoren u akciji Tebra. Naime, i njih su dvojica svoja vozila, BMW i Mercedes, kupila od Bašića.