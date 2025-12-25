Teška nesreća u Karlovcu: Muškarac sletio s ceste i poginuo

U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila u Karlovcu smrtno je stradao 52-godišnji muškarac. Prema izvješću Policijske uprave karlovačke, nesreća se dogodila oko 15.12 sati na državnoj cesti D1, u Prilazu Većeslava Holjevca. Teretnim vozilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je 52-godišnjak koji se kretao od Ulice kralja Tomislava prema Ulici Ante Starčevića.

Policija navodi da je tijekom prestrojavanja iz lijevog u desni prometni trak, zbog neprilagođene brzine, vozač izgubio nadzor nad vozilom. U zanošenju je sletio s kolnika i udario u metalni rasvjetni stup, a potom se vozilo spustilo niz zemljanu strminu visine oko četiri metra i udarilo u metalnu panel ogradu.

Na mjestu nesreće vozač je preminuo, a očevidom je utvrđeno da nije koristio sigurnosni pojas. Izvješće o nesreći bit će proslijeđeno nadležnom državnom odvjetništvu. Prometna policija apelira na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti i koriste sigurnosni pojas kako bi smanjili rizik od teških posljedica u slučaju nesreće.