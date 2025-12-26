Frontalni sudar kod Šibenka: Pet osoba ozlijeđeno, jedna prevezena u Split

Na državnoj cesti D59 u Kistanjama, jučer na Božić oko 13 sati, dogodila se prometna nesreća u kojoj je pet osoba zadobilo ozljede. Do nesreće je došlo kada je 33-godišnji vozač iz Šibenika, upravljajući osobnim automobilom, ušao u desni nepregledni zavoj ne krećući se sredinom prometne trake.

Zbog neprilagođene brzine, vozač je izgubio nadzor nad vozilom i prešao u suprotnu prometnu traku, gdje je došlo do frontalnog sudara s vozilom njemačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnji hrvatski državljanin.

U nesreći su lakše ozlijeđeni oba vozača, dok su putnici iz vozila 30-godišnjaka zadobili teže i lakše tjelesne ozljede. 59-godišnjakinja i 31-godišnja putnica prevezene su na liječenje u bolnicu, pri čemu je 31-godišnjakinja zbog težine ozljeda prebačena u Split. Svi putnici zadržani su na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog očevida, dionica ceste D59 između Kistanja i Rudela bila je zatvorena za sav promet od 13:25 do 15:40 sati. Protiv 33-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.