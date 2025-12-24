Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
U DJEČJEM PARKU

FOTO Maloljetnik u Solinu bacao petarde. Policija mu u kući pronašla poveću 'kolekciju' pirotehnike

Foto: PU splitsko- dalmatinska
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 10:36

Pirotehnička sredstva su oduzeta, zbog počinjenog prekršaja bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu

Nastavak aktivnosti policijskih službenika u sklopu akcije Mir i dobro rezultirao je oduzimanjem veće količine pirotehničkih sredstava od maloljetnika (2011. godište), javlja PU splitsko- dalmatinska. Naime policijski službenici su, oko 13 sati, u Solinu u dječjem parku u Zvonimirovoj ulici, utvrdili da je maloljetnik aktivirao pirotehničko sredstvo.

Foto: PU splitsko- dalmatinska

 
Tijekom postupanja od maloljetnika je oduzeta kutija s ukupno 12 komada pirotehničkih sredstava, a tijekom uz nazočnost roditelja iz stana je predao još tri kutije s ukupno 118 komada pirotehničkih sredstava, kao i jedna kutija s dodatnih 10 komada pirotehničkih sredstava. Maloljetnik je posjedovao pirotehnička sredstva F2 i F3 koja mogu koristiti samo punoljetne osobe.

Pirotehnička sredstva su oduzeta, zbog počinjenog prekršaja bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu, dok će o događaju biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Snijeg već pada diljem Hrvatske, ali pravo iznenađenje stiže večeras: Evo što kaže najnovija prognoza
Ključne riječi
Solin petarde PU splitsko - dalmatinska pirotehnika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!