FOTO Maloljetnik u Solinu bacao petarde. Policija mu u kući pronašla poveću 'kolekciju' pirotehnike

Nastavak aktivnosti policijskih službenika u sklopu akcije Mir i dobro rezultirao je oduzimanjem veće količine pirotehničkih sredstava od maloljetnika (2011. godište), javlja PU splitsko- dalmatinska. Naime policijski službenici su, oko 13 sati, u Solinu u dječjem parku u Zvonimirovoj ulici, utvrdili da je maloljetnik aktivirao pirotehničko sredstvo.

Foto: PU splitsko- dalmatinska

Tijekom postupanja od maloljetnika je oduzeta kutija s ukupno 12 komada pirotehničkih sredstava, a tijekom uz nazočnost roditelja iz stana je predao još tri kutije s ukupno, kao i jedna kutija s dodatnih 10 komada pirotehničkih sredstava. Maloljetnik je posjedovao pirotehnička sredstva F2 i F3 koja mogu koristiti samo punoljetne osobe.

Pirotehnička sredstva su oduzeta, zbog počinjenog prekršaja bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu, dok će o događaju biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.