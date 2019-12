VIDEO Spektakularna akcija policije: Pali kriminalci koji su preprodavali luksuzna vozila

Skupocjena vozila, parkirana u dvorištu njegove kuće i tvrtke na zagrebačkoj Knežiji, prodavao je svima. Sportašima, odvjetnicima, poduzetnicima, osobama iz kriminalnog miljea... A kako i ne bi kada su vozila koja koštaju više desetaka tisuća eura svi ti ljudi nabavljali po povoljnim cijenama. Nikomu od njegovih kupaca niša od toga nije bilo čudno. No njegove poslovne transakcije ipak nisu prošle neopaženo. Primijetila ih je hrvatska policija, ali i policije više europskih zemalja.

Jamčevina za Mamića

Postao je zanimljiv i Europolu, krovnoj europskoj policijskoj agenciji, koja je u završnici zajedničke akcije policije i USKOK-a zbog njega u Zagreb čak poslala i svoj mobilni tim. A to govori da je on osoba koja je očito dosta zanimljiva široj europskoj policijskoj zajednici. On je Ivan Inja Bašić (48), Posušak koji godinama živi u Zagrebu. Čovjek je vrlo živopisne povijesti jer se na početku karijere suočavao s optužbama da je bio dio skupine pukovnika Željka Maglova koja se potkraj 90-ih bavila krađama luksuznih vozila.

Iz te je afere na kraju izišao neokrznut, odnosno pravomoćno je oslobođen optužbi, a od optuženog kradljivca vozila, postao je poslovni čovjek, odnosno legalni prodavač skupocjenih jurilica. No sada je uhićen i osumnjičen da je bio na čelu skupine koja je državu varala na PDV-u. Policija mu je u četvrtak pretraživala kuću na Knežiji te njegove poslovne tvrtke kao i tvrtke povezane s njim. Riječ je o tvrtkama Click motor, Meo centar i Portula.

Podaci iz sudskog registra tih tvrtki pokazuju da je Bašić povezan s obitelji odbjeglog Zdravka Mamića, ali i s obitelji Petra Pripuza, zagrebačkog poduzetnika optuženog u aferi Agram. Naime, u sudskom registru vidljivo je da je Bašić svojedobno bio suosnivač tvrtke Mario nautika, u kojoj je osim njega i Mamićeva sina Marija, jedno vrijeme direktor bio i Mamićev nećak Mislav. Do 2016. direktor te tvrtke bio je Branimir Radeljić, suradnik Petra Pripuza, vlasnika C.I.O.S.-a, a lani je Mamić nautika, prema podacima iz sudskog registra, pripojena tvrtki Centar za otpad koju vodi Pripuzov sin Ivan.

Veze Bašića i Mamića zapravo nikoga ne bi trebale čuditi kada se zna da je Bašić bio jedna od osoba koje su prikupljale jamčevinu za Zdravka Mamića. Osim toga vozila su od njega kupili Dinamov trener Nenad Bjelica, izbornik Zlatko Dalić, ali i Nikky Arthur Vuksan koji je s Mamićima optužen u aferi Dinamo 2. Nadalje, zanimljivo je da je kao odgovorna osoba tvrtke Portula, sada obuhvaćene istragom, u sudskom registru naveden Ivan Gavran, koji je također uhićen u policijsko-uskočkoj akciji.

Inače, u pretrazi Bašićeve kuće i tvrtke, kako se neslužbeno doznaje, nađeno je nešto malo manje od dva milijuna kuna u gotovini. Uz to je nađena i hrpa dokumentacije, koja je izuzeta, a uhićena je i njegova supruga Senka Bašić. Osim u Zagrebu, pretraženi su mu poslovni prostori i u Češkoj i Njemačkoj. Konkretnije, u Njemačkoj su mu pretražene četiri tvrtke, a u Češkoj tri. Iz njih je vjerojatno također izuzeta velika količina dokumentacije, koja će zasigurno biti zanimljiva i Europolu.

Pranje novca

Bašića i ostale sumnjiči se za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su počinili više kaznenih djela; utaju poreza, prijevaru, krivotvorenje isprava, pranje novca... Sumnja se da je proračun oštećen za oko tri milijuna kuna, no to je vjerojatno samo početak kriminalističkog istraživanja. Naime, s obzirom na to da je Bašić bio povezan s velikim krugom ljudi te da je imao poslove razgranate po Europi, sve će se to vjerojatno sada istraživati i pitanje je do koga i čega će sve ti tragovi istražitelje odvesti. Bašić i ostali sumnjiče se da su djela koja im se stavljaju na teret počinili od siječnja 2018. do sredine svibnja 2019.

Njega se sumnjiči da je organizirao cijeli posao, odnosno da je bio osnivač i stvarni voditelj poslovanja tvrtke koja je djelovala u Hrvatskoj i Njemačkoj. Istražitelji sumnjaju da su u Njemačkoj kupovani rabljeni automobili za koje su se potom izrađivali nevjerodostojni računi na kojima je lažno prikazano da je PDV plaćen. Krajnji kupci nisu morali znati da PDV nije plaćen, a je li to tako i bilo utvrđivat će se tijekom istrage.

Bašić i sedmorica osumnjičenika za koje je USKOK tražio određivanje istražnog zatvora, jučer poslijepodne trebali su biti dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda.