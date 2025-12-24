FOTO Teška nesreća u Slavonskom Brodu: Dvoje ljudi prevezeno u bolnicu

Hrvatske ceste obilježile su danas teške prometne nesreće, a jedna je osoba izgubila život. Kako su nam kazali iz PU brodsko-posavske, teška nesreća dogodila se u Slavonskom Brodu u neposrednoj blizini zgrade Postaje granične policije. Nesreća se dogodila u 15:50 sati, a u sudaru su sudjelovala tri vozila. Tom prilikom ozlijeđeno je dvoje ljudi, koji su prevezeni vozilima Hitne medicinske službe u slavonskobrodsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Zbog policijskog očevida i sanacije mjesta nesreće, promet državnom cestom DC53 je obustavljen, a vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac ulicom Josipa Rimca i Kolodvorskom ulicom. Kao mogući uzroci nesreće navode se sklizak kolnik i nepropisno pretjecanje, no točne okolnosti bit će poznate nakon završetka policijskog očevida, piše SB online.

Još jedna teška prometna nesreća dogodila se na karlovačkoj Brzoj cesti. Prema prvim informacijama, vozač kombija sletio je s ceste, krećući se u smjeru od željezničkog kolodvora prema trgovačkom centru Supernova. Muškarac je preminuo na mjestu nesreće, a policija provodi očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti tragedije, piše radio mrežnica.

HAK upozorava vozače na vrlo zahtjevne uvjete vožnje u većem dijelu zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a zbog zimskih uvjeta na snazi je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici i Gorskom kotaru te na pojedinim cestama Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Zbog olujnog vjetra, dodatna ograničenja uvedena su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8) i na cestama riječkog područja. Ceste su u većem dijelu zemlje mokre i skliske, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Mogući su i odroni.

HAK apelira na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju veći sigurnosni razmak te da na put ne kreću bez zimske opreme. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri, dok prema Dalmaciji mogu prometovati autocestom A1.